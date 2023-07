Chi è Nunzia De Girolamo, ex ministra dell’agricoltura ora in tv: marito, partito, figli

Chi è Nunzia De Girolamo? Noto volto della politica italiana per oltre dieci anni, in tempi recenti si è affermata come conduttrice televisiva. Nell’estate 2023 è stata scelta in Rai per condurre “Estate in diretta” assieme a Gianluca Semprini.

Ma chi è suo marito? Di quale partito faceva parte?

Chi è Nunzia De Girolamo, ex deputata ora in tv: vita privata, carriera, partito

Nunzia De Girolamo è nata a Benevento il 10 Ottobre 1975. Prima di entrare in politica ha conseguito una laurea in Giurisprudenza all’Università La Sapienza di Roma e per alcuni anni ha perseguito la carriera forense. Nell’Ottobre del 2007 è coordinatrice cittadina di Forza Italia a Benevento. Pochi mesi dopo viene candidata ed eletta deputata alle Elezioni Politiche del 2008, nella lista de Il Popolo della Libertà, partito nato dalle ceneri di FI.

L’esperienza da ministra dell’agricoltura

Viene rieletta alla Camera anche nel 2013, quando viene nominata Ministra delle Politiche Agricole, alimentari e forestali nella grande coalizione guidata da Enrico Letta. Si dimette il 26 Gennaio 2014, a causa delle pressioni del Movimento 5 Stelle in seguito al suo coinvolgimento nell’inchiesta scandalo sull’ASL di Benevento, dalla quale verrà assolta. Resta in carica come deputata fino al 22 Marzo 2018.

Il ritiro dalla politica e il successo in tv

Negli anni successivi decide di ritirarsi dalla politica, come spiega in un’intervista a Permesso Maisano su TV8: “Credo di essere stata sempre scomoda, libera, e soprattutto dicevo tante verità a Silvio Berlusconi. E il fatto poi che io funzionassi in tv non era molto gradito alle donne. E quindi dalla politica mi hanno fatto fuori tre donne del partito. Al di là delle donne, c’è il grande tema: Berlusconi dov’era? E quindi il consiglio che darei alle mie colleghe oggi è: lui sicuramente ci vuole bene, ma mai quanto vuole bene a se stesso. Il pesce puzza sempre dalla testa. Detto ciò, vista la situazione attuale di quel partito, signore grazie”

Dal 2018 scrive per sul quotidiano Il Tempo, dove ha una sua rubrica, Nunzia Vobis, e anche su Libero, dove ha una sezione settimanale chiamata Piazza del Popolo. Da quell’anno fino al 2021 è una degli opinionisti e inviati di Non è l’arena, talk show di Massimo Giletti trasmesso su La7. Nel 2019 si cimenta nel mondo dei reality, partecipando a Ballando con le stelle, classificandosi quinta al fianco del ballerino Raimondo Todaro. Nel 2021 fa il suo debutto come conduttrice, presentando Ciao Maschio. De Girolamo ha appena presentato la seconda stagione del programma sul suo profilo instagram.

Nell’estate del 2023 conduce assieme a Gianluca Semprini il programma “Estate in diretta”.

Vita privata: marito, figlia

Il marito di Nunzia De Girolamo è Francesco Boccia, 53 anni, deputato del Partito Democratico ed ex Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie. I due si sono sposati in municipio nel 2011, quando Nunzia era ancora una deputata de Il Popolo della Libertà. Il 9 Giugno 2012 nasce la loro bambina, Gea, tra i tanti tweet d’auguri da politici di ogni schieramento. Tra questi anche l’ex politico Angelino Alfano, all’epoca segretario del PdL: “È nata Gea, la figlia di Nunzia De Girolamo e Francesco Boccia! Auguroni ad entrambi (anche se lui è del pd…)!”.

Nunzia De Girolamo finta No Vax per un giorno, il terribile scherzo de Le Iene

Lo scorso Novembre, Nunzia De Girolamo si è ritrovata suo malgrado protagonista di un terribile scherzo de Le Iene. Gli spietati inviati del programma d’approfondimento targato Italia 1 hanno organizzato una finta intervista con l’ex deputata, poi montata ad arte per farla sembrare una No Vax. Imbeccata dal marito, complice delle Iene, la De Girolamo va nel panico: “Oddio mi sto sentendo male! Io non ho mai detto questo, l’intervista era su cose mie personali. Ti giuro che non ho mai detto quella roba”.