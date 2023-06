Ligabue, il tour in autunno e l’arrivo di un nuovo album: cosa si sa?

Il mondo della musica è entrato nel vivo e, con la bella stagione, si presenta ricco di concerti e nuovi singoli. Nelle ultime ore si è parlato anche di Ligabue, che ha comunicato le date del suo tour in autunno.

L’artista ha anche parlato del prossimo album.

Tour in autunno di Ligabue, cosa si sa

Il cantante classe ’60 continua a vivere di musica e per la musica. Per questo ha annunciato il nuovo tour, che avrà inizio in autunno e andrà a “raccontare” le canzoni del nuovo album, intitolato Dedicato a noi, con l’uscita prevista per Settembre.

Senza dubbio una bellissima notizia per i tanti fan di Luciano Ligabue, pronto così ad aumentare il suo ricchissimo palmarès, fatto di dischi e canzoni, alcune delle quali passate alla storia.

Le date

Il tour avrà il medesimo nome dell’album e toccherà moltissime mete, così da poter investire con la propria musica più fan possibili. Da nord a sud, partendo il 9 Ottobre e concludendo il 21 Novembre: un viaggio musicale lungo e intenso. Il “Dedicato a noi tour” è stato annunciato dallo stesso Ligabue tramite i social con una diretta su Instagram.

Dopo la notizia è già possibile acquistare i biglietti, dalle ore 10:00 di Mercoledì 28 Giugno, per i soli iscritti al fanclub barMario. Per tutti gli altri acquistabili dal 29 Giugno, ore 11:00, su Ticketone.

Così, dopo Riderai, arrivano le date e le tappe:

Verona, 9 Ottobre 2023: Arena di Verona

Torino, 14 Ottobre 2023: Pala Alpitour

Firenze, 17 Ottobre 2023: Nelson Mandela Forum

Bologna, 20 Ottobre 2023: Unipol Arena

Brescia, 24 Ottobre 2023: Brixia Forum

Padova, 27 Ottobre 2023: Arena Spettacoli Padova Fiere Padiglione 7

Rimini, 30 Ottobre 2023: Stadium

Ancona, 3 Novembre 2023: Pala Prometeo

Perugia, 6 Novembre 2023: Pala Barton

Genova, 13 Novembre 2023: Stadium

Livorno, 16 Novembre 2023: Modigliani Forum

Eboli, 21 Novembre 2023: Pala Sele

Un totale di 12 concerti, numero degno di una tournée pronta a far sognare ancora i fan di Ligabue, che potrebbero lasciarsi cullare dall’emozione.