The Ferragnez 2 su Amazon Prime Video: la data di uscita

Dopo il successo della prima stagione, Amazon Prime Video presenta The Ferragnez 2, la serie su due dei “vip” più seguiti: Chiara Ferragni e Fedez.

Ad annunciarlo anche i protagonisti attraverso un post su Instagram, entusiasti di dare la notizia.

The Ferragnez 2, quando esce

Dopo aver fatto discutere per il post Sanremo – Fedez come concorrente e Chiara Ferragni come co-conduttrice – i due sembrano aver riallacciato i rapporti, sebbene non ci fosse mai stato davvero nulla di allarmante. Sono così, più uniti che mai, pronti a raccontarsi in questa “docuserie” con la seconda stagione dei The Ferragnez. Da un lato un cantante (e papà), dall’altro una seguitissima influencer e imprenditrice (oltre che madre). I due condividono ogni aspetto della loro giornata sui social e, con la serie tv, non fanno altro che dare ai propri follower materiale di cui nutrirsi. Dai successi all’intimità, fino ad alcune curiosità.

Ormai è tutto fatto, la piattaforma è Amazon Prime Video e la data d’uscita è il 18 Maggio 2023, ovvero tra un mese. Un’attesa di “appena” 30 giorni, per i tanti follower che hanno divorato la prima stagione. Un’ulteriore chicca per gli amanti di questi due vip e del festival di Sanremo. In estate verrà inserito un episodio speciale, dedicato proprio alla partecipazione di Chiara Ferragni all’ultimo festival, nel 2023, nei panni di co-conduttrice, affiancando Amadeus in due serate: la prima e l’ultima.

I due, entusiasti di conoscere la data, hanno condiviso la loro gioia con la grande famiglia “digitale”, ovvero i tanti seguaci, scrivendo: “È arrivato il momento che aspettavamo da tantissimo”.

Manca pochissimo e il tempo ormai scorre, la coppia è così pronta a raccontarsi ancora una volta, certa che ciò che verrà mostrato piacerà. Tra la Ferragni e Fedez il successo pare assicurato. Tra un mese si saprà.

LEGGI ANCHE: Sanremo 2024, Amadeus rivuole Chiara Ferragni: “Per tutte le serate”.