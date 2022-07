A Torino un gravissimo incidente tra un’auto e un bus, avvenuto verso le 6 di lunedì 11 luglio, ha provocato due morti e due feriti gravi. È il drammatico bilancio di un frontale, avvenuto in corso Casale a Torino, tra un auto un bus della linea 61 della Gtt, l’azienda locale trasporti.

Incidente a Torino tra una macchina e un bus: 2 morti e 2 feriti gravi

Le due vittime e due feriti erano a bordo di una Lancia Ypsilon che viaggiava verso San Mauro Torinese, mentre il bus era diretto verso il centro città.

L’autista del pullman è rimasto lievemente contuso, mentre 2 persone hanno perso la vita. A bordo dell’auto viaggiavano i due ragazzi che sono morti nel tragico incidente, e anche gli altri due giovani che sono stati trasportati in codice rosso in ospedale. I ragazzi deceduti hanno rispettivamente 28 anni e 16 anni, mentre i feriti gravi sono un 17enne, andato in arresto cardiaco e che si trova ricoverato nella struttura ospedaliera San Giovanni Bosco, e un altro giovane, che ha riportato gravi traumi, che è stato invece trasferito al Cto.

Sul posto è intervenuta la squadra Infortunistica del Reparto Radiomobile della Polizia Locale di Torino e le cause sono ancora tutte da accertare.