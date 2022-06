Varesotto, bambini maltrattati all’asilo: indagate titolare e una maestra

Nel Varesotto la direttrice e una maestra di un asilo sono indagate per presunti maltrattamenti sui bambini della struttura

Nel Varesotto la direttrice e una maestra di un asilo sono indagate per presunti maltrattamenti sui bambini della struttura. Per l’accusa, i piccoli avrebbero subito aggressioni verbali, urla e persino percosse.

Le due donne sono state sottoposte, per decisione del gip di Varese, al provvedimento cautelare di divieto di avvicinamento al comune. Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura di Varese, sono partite dalle segnalazioni di alcune famiglie.

