Natale, frasi e immagini per fare gli auguri più belli

Quali sono le frasi e le immagini per fare gli auguri più belli a Natale? Scopriamolo insieme, tra dediche e gif da inviare per messaggio.

Il Natale 2022 è ormai alle porte. In molti dunque si chiedono in quale modo si possano fare degli auguri originali, da inviare magari ad amici e parenti che vivono lontano. Ecco quindi una lista di frasi, e un repertorio di immagini, per fare gli auguri più belli di Natale.

Frasi di auguri di Natale

Per fare degli auguri più originali, magari anche ironici, è possibile attingere alle frasi di personalità celebri.

Dai commenti di Madre Teresa di Calcutta a quelli di Charles Dickens.

Non importa cosa trovi sotto l’albero, ma chi trovi intorno.

(Stephen Littleword)

Fa bene a momenti tornar bambini, e più che mai a Natale, ch’è una festa istituita da Dio fattosi anch’egli bambino.

(Charles Dickens)

È Natale ogni volta che permetti a Dio di amare gli altri attraverso di te.

(Madre Teresa di Calcutta)

Non preoccuparti della dimensione del tuo albero di Natale.

Agli occhi di un bambino sono tutti alti 10 metri.

(Larry Wilde)

A Natale son tutti più buoni. È il prima e il dopo che mi preoccupa.

(Charles M. Schulz)

Natale non è tanto aprire i regali, quanto aprire i nostri cuori.

(Janice Maeditere)

È venuto un angioletto e mi ha dato un biglietto. A carattere cubitale c’era scritto “Buon Natale”!

(Filastrocca di Natale)

Vorrei che potessimo mettere un po’ di spirito natalizio all’interno di un barattolo e aprirlo un poco ogni mese.

(Harlan Miller)

L’infanzia è credere che con un albero di Natale e tre fiocchi di neve tutta la terra viene cambiata.

(André Laurendeau)

Il Natale muove una bacchetta magica sul mondo, e per questo tutto è più dolce e più bello.

(Norman Vincent Peale)

Se ci diamo una mano i miracoli si faranno e il giorno di Natale durerà tutto l’anno.

(Gianni Rodari)

Puoi capire molto di una persona da come gestisce queste tre cose: una giornata piovosa, un bagaglio smarrito e delle luci di Natale ingarbugliate.

(Maya Angelou)

Natale 2022: le più belle frasi d’auguri

Natale: il momento più magico e speciale per rinnovare il nostro affetto a chi vogliamo veramente bene. Auguri di cuore!

Diffida di chi dice che non vuole regali per Natale: è colui che li aspetta più di tutti.

Tantissimi auguri! Che il Natale possa portare nella vostra casa armonia, pace e serenità!

Un altro Natale insieme, un altro momento di gioia con te… Cos’altro potrei chiedere alla vita?

Questo Natale fatti il migliore regalo possibile: rimani come sei!

Quando riceverai questo messaggio, chiudi gli occhi e ricorda tutti i momenti più belli e felici della tua vita… Questo è quello che ti auguro: una vita piena di felicità.

Auguri di Natale!

Che questo Natale ti porti una montagna di sogni da realizzare. Buon Natale!

Che questa notte di Natale brilli per voi di luce, di grazia e di amore. Buon Natale!

Buon Natale, buone feste e una serena ripresa del lavoro… il più tardi possibile!

Ti auguro un bianco Natale! …e quando finisci il bianco, apri una bella bottiglia di rosso!

Il mio corpo mi dice “dieta”, ma il mio cuore canta “a Natale puoi”… Buone Feste!

Diventi ufficialmente anziano quando a chiamare i parenti per gli auguri di Natale sei tu.

Possano la magica atmosfera e i doni celesti del Natale rallegrare e riempire i vostri cuori con allegria, risate e canti di gioia. Tanti auguri!

Immagini per gli auguri natalizi: dove trovarle

Le migliori immagini per fare gli auguri di Natale sono reperibili su Instagram. Scrivendo nella barra di ricerca del social network “#buonnatale”, compaiono le immagini ed i video a tema natalizio. Si possono scegliere tra quasi due milioni di contenuti, condivisi nel tempo dagli utenti.

Particolarmente popolari sono gli scatti in compagnia degli amici a quattro zampe, o le fotografie ai banchetti natalizi o agli addobbi in casa.