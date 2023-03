Questa sera, a partire dalle 20.30 su Rai 1, andrà in onda Italia-Inghilterra, la prima partita del nuovo ciclo Uefa delle qualificazioni a EURO 2024.

Italia-Inghilterra, qualificazioni Euro 2024: a che ora, dove vederla

Questa sera, a partire dalle 20.30 su Rai 1, torna la nazionale azzurra dopo l’eliminazione al mondale in Qatar che ha portato diverse delusioni nei tifosi. In particolare, andrà in onda la prima partita del nuovo ciclo Uefa delle qualificazioni a EURO 2024 che si giocherà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024; la nazionale guidata da Roberto Mancini farà questo esordio da nazione campione d’Europa.

Il girone dell’Italia

‘Italia fa parte del gruppo C del torneo insieme a Inghilterra, Malta, Ucraina e Macedonia del Nord.

Le probabili formazioni

Per quanto riguarda le formazioni, ecco i probabili giocatori che scenderanno in campo:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Toloi, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Retegui, Pellegrini. Ct: Mancini.

Inghilterra (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Bellingham, Rice, Henderson; Saka, Kane, Foden. Ct: Southgate.