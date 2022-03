Oroscopo Marzo 2022 Simon & The Stars, previsioni: le Tappe VIDEO

Il mese di marzo sta arrivando così come il freddo invernale sta pian piano andando alle porte. Ma cosa ci riserverà questo mese di Marzo 2022? Cosa dobbiamo aspettarci dalle stelle? L’astrologo Simon & The Stars con le sue previsioni segno per segno cercherà di darci una risposta. Ecco tutte le indicazioni e i consigli per il mese prossimo.

Oroscopo marzo 2022 Simon & The Stars: ecco il video delle previsioni

Cosa ci aspetta nel mese di Marzo? Simone Morandi, in arte Simon & The Stars, cerca di darci le sue risposte. In particolare l’astrologo ha sottolineato la propria teoria che ogni anno c’è un “Giro” composto in dodici tappe, ed è influenzato in ognuna di esse in modo diverso dalla posizione solare.“Vi siete mai accorti che in determinati mesi vi accadono sempre cose simili?” – ha infatti affermato l’astrologo – e che alcuni mesi sembrano rettilinei al chilometro lanciato, mentre altri sono tortuosi come curve a gomito e vi spingono a rallentare?”.

Nella sua introduzione al mese di marzo, l’astrologo ha detto che “il sole è entrato in pesci, e quindi cambiano anche alcuni scenari“. Ecco tutte le tappe di marzo 2022.