Garcia a rischio, De Laurentis minaccia l’esonero: “Non mi piace farlo…”

Rudi Garcia in bilico al Napoli, Aurelio De Laurentis già parla di esonero: “Non mi piace farlo, ma a volte è necessario”. Il presidente degli azzurri commenta le prestazioni altalenanti della squadra sotto il coach francese: “Momento no”.

Rudi Garcia trema, De Laurentis pensa all’esonero: “Con lui momento no”

La sconfitta del Napoli per 3 a 1 contro la Fiorentina ha riacceso i mugugni e le critiche nei confronti del nuovo allenatore Rudi Garcia, che finora non è riuscito a conquistare il favore della piazza. Le prestazioni altalenanti degli azzurri in queste prime otto partite di campionato si sono tradotte in un deludente quinto posto, con soli 14 punti sul pallottoliere. Un inizio fin troppo stentato per un Napoli reduce della vittoria dello scudetto sotto la gestione di Luciano Spalletti.

Negli scorsi giorni Garcia si è confrontato con il presidente del team partenopeo, Aurelio De Laurentis, che è parso tutt’altro che contento dei suoi risultati. ADL ne ha parlato durante il suo intervento ad un convegno di Confindustria a Roma, all’Università Luiss, arrivando a parlare anche della possibilità del suo esonero.

“Con lui sto vivendo un momento no.” -ha spiegato De Laurentis- “Io sono un imprenditore, ho il dovere di interessarmi alla mia impresa. L’allenatore e il direttore sportivo sono al tuo servizio. Prenderò le decisioni più opportune quando sarà il momento di prenderle. La piazza non può essere condizionante. Devi fare sempre una pausa riflessiva. Ogni decisione affrettata è sbagliata. Bisogna mitigare questa esigenza di avere tutto e subito, nella vita non è possibile. Quando prendi un allenatore che non conosce più il calcio italiano, forse fa fatica. Sarebbe accaduto a qualunque altro. L’unica responsabilità che ho oltre ad aver scelto l’allenatore è che non ho avuto la possibilità di stargli tutti i giorni vicino a Castel Volturno“.

ADL sull’esonero: “Non mi piace farlo, a volte è necessario”

Nel corso del suo intervento, Aurelio De Laurentis ha parlato anche della decisione di suo figlio, Luigi De Laurentis, di esonerare Marco Mignani dalla panchina del Bari dopo i primi risultati deludenti: “A me dispiace quando devi esonerare qualcuno. Ma nel calcio purtroppo avviene di dover fare questo, con la morte nel cuore. Quando devi prendere una decisione così dolorosa, sei il primo a soffrirne”. Un discorso che è impossibile non applicare anche al suo rapporto con Garcia, che ormai potrebbe essere costretto a giocarsi il tutto per tutto nelle prossime partite.