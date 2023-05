Florida, sparatoria sul lungomare di Hollywood: ben nove feriti

Si registra un'altra sparatoria in America, stavolta sul lungomare di Hollywood. Il bilancio è di nove feriti.

I fatti di cronaca sono le notizie più diffuse che, purtroppo, ogni giorno riempiono il palinsesto. Si registra un’altra sparatoria in America, stavolta sul lungomare di Hollywood.

Ben nove feriti a seguito dello spiacevole episodio.

Hollywood, sparatoria sul lungomare

Quando si parla di Stati Uniti d’America si pensa al colosso economico, finanziario e politico. Ci si deve però soffermare anche sull’altra faccia della medaglia, sul lato completamente negativo. Tra questi c’è, senza dubbio, l’aspetto legato alle armi che, da anni ormai, rappresenta una piaga per la società statunitense.

In Florida si conta infatti una nuova sparatoria, precismente sul lungomare di Hollywood, luogo questa volta di un tragico evento, che nulla ha a che fare con le riprese di un film. Nel tardo pomeriggio infatti una sparatoria ha colpito diverse persone nell’affollata zona del lungomare di Hollywood. Si contano ben nove feriti, tra cui un adolescente e tre bambini. I rimanenti (ben cinque) sono adulti.

A riportare la comunicazione è stata l’Associated Press, agenzia di stampa statunitense.

La spiacevole vicenda ha portato le forze dell’ordine a recarsi immediatamente sul posto, cercando anche possibili indizi al fine di catturare i colpevoli. Fino ad ora è stato scoperto poco: stando alle ricostruzioni tutto sembra essere partito da una rissa tra due gruppi. Uno dei coinvolti avrebbe impugnato l’arma e aperto il fuoco, causando la fuga di tutti i presenti che erano lì per il Memorial Day. Non sono purtroppo mancati le vittime, tutte ferite. Attualmente nemmeno un decesso.

Tra le persone colpite, una ha dovuto subire un’operazione che, per fortuna, non ha portato a complicazioni. Tutti presentano allora condizioni stabili e dovrebbero lasciare l’ospedale nelle prossime ore. La polizia ha intanto anche arrestato un sospettato, ma non ha dubbi sul fatto che ci siano altri responsabili.

