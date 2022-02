Piero Ausilio e Monica Bertini: nuova coppia tra il dirigente dell’Inter e la giornalista

Piero Ausilio e Monica Bertini stanno insieme: un nuovo amore sbocciato nel mondo del calcio tra il dirigente dell’Inter e la giornalista. La notizia bomba è stata lanciata da Dagospia.

Un nuovo amore nato nel mondo del calcio tra Piero Ausilio, dirigente dell’Inter, e Monica Bertini, giornalista di Pressing. La notizia bomba è stata lanciata da Dagospia. Secondo il sito, sarebbe nata prima una profonda amicizia tra i due e è scoppiata la scintilla d’amore.

Scrive Dagospia. “L’unione di due mondi, quello del calcio e della tv, che favorisce nuovi amori, non una novità. Ne sanno qualcosa Anna Billò e Leonardo o Gigi Buffon e Ilaria D’Amico”.

Monica era sposata con il calciatore Giovanni La Camera, Piero con Daniela con cui ha avuto due figli, Giulia e Niccolò. Una storia che però va avanti già da alcuni mesi. Qualche intervista probabilmente è stata “galeotta“. Ausilio è uno dei principali dirigenti dell’Inter mentre la Bertini è una giornalista di Pressing, avendo preso il posto di Giorgia Rossi passata a Dazn.

Monica aveva commentato la storia con il suo ex marito in un’intervista: “è durata dieci anni, non due, come ho letto su qualche giornale. Ho dei bei ricordi – ha raccontato tempo fa – ed è finita perché ci siamo scoperti essere come fratelli piuttosto che altro. Ma sono ancora molto legata a lui”.