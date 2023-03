Reggio Emilia, materasso in fiamme: quattro persone in ospedale

Succede in Emilia Romagna, dove due anziani si sono ritrovati a domare, in piena notte, un incendio provocato dal materasso in fiamme. È stato necessario l’intervento dei carabinieri che, in attesa di soccorsi, hanno provato a spegnere l’incendio. Le quattro persone sono state poi portate in ospedale, fortunamente senza nessun pericolo.

Materasso in fiamme: nessuna vittima

È accaduto nei dintorni di Reggio Emilia, precisamente a Reggiolo, in via Volta. I protagonisti della vicenda sono stati due anziani dato che, durante le prime ore di Domenica 12 Marzo, si sono ritrovati avvolti nel fumo a causa dello scaldasonno rimasto acceso. Intorno alle 3:30 l’anziana coppia ha così dovuto cercare una soluzione e ha provato a spingere il materasso in fiamme verso il balcone, per lanciarlo di sotto, in prossimità del cortile. Questa azione non ha però favorito i due e ha causato, anzi, un danno maggiore, visto che il fumo si è sprigionato in ogni stanza della casa.

A chiamare aiuto è stata la vicina, allarmata dall’emissione. Sul posto si s0no recati i carabinieri di Guastalla che, in attesa dei Vigili del fuoco, hanno tentato di domare il principio di incendio mettendo in salvo la coppia. Arrivati in maniera tempestiva, i pompieri di Guastalla e Luzzara hanno gestito la situazione, senza creare pericoli.

Ciononostante è stato opportuno l’intervento del 118 che ha trasportato i due anziani (un 90enne e una 83enne) in ospedale, stessa sorte per i due carabinieri giunti sul posto. Niente di preoccupante, dato che nessuno dei quattro è rimasto ferito ma semplicemente intossicato dall’intenso fumo. Le forze dell’ordine hanno lasciato quasi subito l’ospedale, mentre la coppia è stata trattenuta in via precauzionale, così da non lasciare nulla al caso.

Per fortuna, tolto lo spavento, la città di Reggiolo può tirare un sospiro di sollievo.

