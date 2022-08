Chi è Marta Fascina: studi, carriera, età, tifo della compagna di Berlusconi

Marta Fascina è la compagna di Silvio Berlusconi, attualmente parlamentare di Forza Italia. Conosciamola meglio.

Chi è Marta Fascina: studi e carriera

Marta Antonia Fascina, nata a Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria) il 9 Gennaio del 1990 sotto il segno zodiacale del Capricorno, è la compagna di Silvio Berlusconi. Attualmente parlamentare di Forza Italia, ha abbandonato insieme a tutta la sua famiglia da giovane il suo paese di origine per trasferirsi a Napoli, città in cui trascorre la sua infanzia e la sua adolescenza.

Terminate le superiori, Marta si trasferisce nella capitale dove frequenta l’ Università degli studi “La Sapienza” e si laurea in lettere e filosofia.

Appena conseguita la laurea, Marta intraprende la strada del lavoro nelle vesti di giornalista, ricoprendo il ruolo di addetta stampa. Più precisamente, Marta ha svolto a Milano il ruolo di press officer and public relation specialist per la società di calcio AC Milan. Nel 2018 Marta intraprende la carriera politica iscrivendosi nelle liste di Forza Italia, ed entra in parlamento proprio con il partito di Silvio Berlusconi.

Tifo

Marta Fascina ama il calcio ed è una tifosa del Milan.

La relazione con Silvio Berlusconi

Dopo la rottura con Francesca Pascale, Silvio Berlusconi inizia una relazione con Francesca Pascale. A fine febbraio 2022 il gossip parla di un imminente matrimonio tra i due, e il 19 marzo 2022 la coppia invece “si sposa” in modo simbolico: alla corte di 60 invitati Silvio Berlusconi e Marta Fascina pronunciano il fatidico “sì” a Villa Gernetto.