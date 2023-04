Piera Maggio, chi è la mamma di Denise Pipitone: vita privata, figli, dove vive

Chi è Piera Maggio, mamma della piccola Denise Pipitone, scomparsa nel nulla nel 2004. Da anni in cerca della figlia, è spesso apparsa in tv.

Chi è Piera Maggio, mamma della piccola Denise Pipitone, scomparsa molti anni fa. Diventata celebre suo malgrado dopo la tragica sparizione della figlia, è spesso apparsa in tv per raccontare la sua storia e lanciare appelli e richieste di aiuto nella ricerca di Denise.

Chi è Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone: la scomparsa e il libro dedicato alla figlia

Nata a Mazara del Vallo nel 1971, Piera Maggio ha 52 anni ed è nota al pubblico italiano in quanto mamma di Denise Pipitone, bimba di 4 anni scomparsa nel nulla il primo settembre del 2004. Da ormai quasi 19 lunghi anni, Piera continua disperatamente a cercare informazioni sulla figlia, senza successo. La piccola fu vista l’ultima volta nel cortile di casa sua a Mazara del Vallo. A darle un occhio c’era sua zia Giacoma, mentre la mamma Piera era fuori casa per lavoro. È proprio la zia a dare l’allarme e a chiamare Piera quando la piccola svanisce nel nulla.

È l’inizio di quello che diventa un vero e proprio caso nazionale, che purtroppo, nonostante anni di ricerche e segnalazioni, non trova mai una risoluzione. Tante le piste seguite dagli inquirenti, tra cui quella del rapimento. Ancor di più le ragazze che si sono spacciate per una Denise cresciuta, tesi sempre smentite dal test del DNA. Piera Maggio ha di recente scritto un libro sull’intera vicenda e sul dolore di aver perso sua figlia, Denise – Per te, con tutte le mie forze, pubblicato l’11 ottobre 2022.

Vita privata: figli, dove vive

Piera Maggio era sposata con un muratore, Tony Pipitone, padre del suo primo figlio, Kevin Pipitone, nato nel 1993. Denise è invece figlia di una sua relazione extraconiugale con Pietro Pulizzi, un uomo sposato e già padre di due figli. Per molto tempo Tony ha creduto di essere il padre naturale della piccola, ma poi la verità è venuta a galla. In seguito, sia Piera che Pietro hanno deciso di lasciare i propri rispettivi partner e di ricominciare insieme, arrivando poi a convolare a nozze nel 2018. Ad oggi la coppia vive ancora a Mazara del Vallo, dove Piera fa la casalinga.

Maggio ha spesso puntato il dito contro la prima famiglia di Pulizzi nel caso della sparizione di Denise. Secondo la donna, l’ex compagna di Pietro, Anna Corona, e la sua prima figlia, Jessica Pulizzi, non avrebbero mai accettato la loro relazione e si sarebbero vendicate rapendo la piccola. Nonostante Anna e Jessica siano state assolte per mancanza di prove, Piera è ancora oggi convinta che siano loro le colpevoli.