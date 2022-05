Tale e quale show 2022, concorrenti: i primi nomi del cast e quando va in onda

Tale e quale show 2022, concorrenti: circolano i primi nomi del cast della nuova edizione del programma musicale targato Rai. Alcuni provengono dal Grande Fratello Vip. Una mossa da parte di Carlo Conti che non sorprende visto che già nella scorsa edizione c’erano ex concorrenti del Gf Vip.

Tale e quale show 2022, concorrenti: i primi nomi del cast

Nella nuova edizione del programma musicale Tale e quale show, condotto da Carlo Conti; dovrebbero essere certi già nuovi concorrenti nel cast.

Dal Grande Fratello Vip ecco che dovrebbero arrivare le tre principesse Selassiè. Le tre sorelle dovrebbero partecipare come un unico concorrente come è capitato con i Fratelli di Guidonia, vincitori dell’ultima edizione del programma.

Addirittura, secondo alcuni rumors, le ereditiere starebbero già partecipando a lezioni di canto per arrivare preparate e cariche per l’inizio della nuova edizione. Nelle ultime ore stanno circolando altri nomi che però non trovano ancora nessuna conferma: si parla di Katia Ricciarelli ed altri due ex concorrenti del Gf Vip come Daniele Silvestri ed Alex Belli. Si parla molto sulla decisione di Carlo Conti nel puntare molto su personaggi che hanno partecipato al Gf Vip.

Già nella scorsa edizione, erano stati presenti due ex concorrenti del Grande Fratello come Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli. Dunque, anche per la prossima edizione più di un nome potrebbe arrivare dal reality di Canale 5.

Quando va in onda

La nuova edizione del programma musicale di Tale e quale show 2022 dovrebbe andare in onda nel mese di settembre dopo il periodo estivo. Nel frattempo, il conduttore Carlo Conti sta cercando di mettere insieme il nuovo cast della prossima edizione.

Stanno circolando diversi nomi anche se pochi trovano conferma.

La nuova programmazione Rai dovrebbe essere presentata a fine giugno a Milano e lì si avranno delle conferme o delle smentite sulla nuova edizione che inizia però già a prendere forma.