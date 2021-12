Belen Rodriguez e Michele Morrone beccati insieme, mano nella mano

Belen Rodriguez e Michele Morrone paparazzati insieme. La redazione di Whoopsee ha beccato la modella argentina in compagnia dell’attore all’interno di un ristorante, mano nella mano.

Belen Rodriguez e Michele Morrone ripresi insieme: nuovo flirt?

A quanto pare Belen Rodriguez si è gettata di nuovo nella mischia, dopo la fine della storia con Antonino Spinalbese. I reporter di Whoopsee hanno beccato la showgirl argentina, ex di Fabrizio Corona e Stefano de Martino, insieme al giovane attore 31enne Michele Morrone. La coppia è stata vista insieme al noto ristorante El Porteño Prohibido a Milano, ma non è tutto: i due sono stati ripresi mente raggiungevano il loro tavolo mano nella mano. Che sia l’inizio di un nuovo flirt?

Chi è la nuova fiamma Michele Morrone?

Chi è Michele Morrone, nuovo amante di Belen Rodriguez? L’attore, nato il 3 Ottobre 1990, è noto a livello internazionale per aver interpretato il boss mafioso Massimo Torricelli nel film erotico del 2020 365 Giorni, distribuito da Netflix. Ha un passato nella fiction italiana: ha recitato al fianco di Raoul Bova in Come un delfino 2 e interpretato piccole parti in Che Dio ci aiuti, Provaci ancora Prof! e Squadra Antimafia. Nel 2021 è entrato a far parte del cast della seconda stagione della serie tv spagnola Toy Boy, poliziesco disponibile su Netflix. Ha un profilo instagram con un discreto seguito.

Il flirt tra la celebre showgirl e Michele Morrone ha sorpreso molti appassionati di gossip. I più attenti, infatti, ricorderanno che l’attore, nel corso di un’intervista in diretta instagram, aveva completamente escluso una possibile relazione con Belen. Morrone ci era andato giù pesante, provocando anche l’ira di alcuni fan della modella: “Il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due t***e e un c**o. Però chi lo sa…“. Sono passati diversi mesi da queste rozze dichiarazioni, ma si vede che l’attore, nel frattempo, ha cambiato idea…