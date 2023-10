Anne Morea, chi è la figlia di Burt Young: vita privata, carriera, età

Chi è Anne Morea, figlia di Burt Young. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla famiglia del noto attore italo-americano, celebre per il suo ruolo nella saga di Rocky Balboa. Cosa sappiamo di lei?

Chi è Anne Morea, figlia di Burt Young: vita privata, carriera

Anne Morea Steingieser, nata a New York nel 1969, ha 54 anni ed è la figlia di Burt Young, celebre attore italo-americano e volto di Paulie Pennino in Rocky scomparso il 19 ottobre 2023 all’età di 83 anni. È figlia di Burt e di Gloria, morta invece nel 1974 quando aveva solo 5 anni. Inseguendo le orme del padre, Anne si è costruita una carriera nel mondo dello spettacolo affermandosi come attrice. Nel corso della sua carriera ha avuto anche l’occasione di recitare a teatro al fianco di Burt. Nel 1995, infatti, padre e figlia han recitato assieme nella produzione A View from the Bridge. Si sa molto poco per quanto riguarda la sua vita privata, se non che ha dato alla luce l’unico nipote dell’attore.

La morte del padre e il messaggio di Stallone: “Uomo e artista incredibile”

Il 19 ottobre Anne Morea ha confermato la notizia della morte di suo padre al New York Times, senza però fornire alcun dettaglio circa le cause della sua morte. Il collega e amico Sylvester Stallone lo ha salutato su Instagram: “Al mio caro amico, Burt Young. Eri un uomo ed un artista incredibile. Mancherai moltissimo a me e al mondo. Riposa in pace”.