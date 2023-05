Trento, madre caduta da un ponte insieme al figlio di 4 anni

Una tranquilla Domenica ha cambiato volto con l’arrivo di diverse notizie di cronaca. Tra queste compare quella di Trento, dove una madre è caduta da un ponte insieme al figlio di 4 anni.

L’altezza proibitiva non ha permesso alle due persone di rimanere in vita.

Caduta da ponte a Trento, morti madre e figlio

È accaduto a Trento, precisamente in Val di Sole (in Trentino). Si tratta di una vera e propria tragedia, che registra due decessi. Le vittime sono una madre di 41 anni e il figlio di 4. La donna, stando a quanto ricostruito, si è buttata già da un ponte, per la precisione il Ponte di Mostizzolo. Un’altezza proibitiva, all’incirca 90 metri dall’acqua sottostante. I corpi sono stati ritrovati, ormai senza vita. Una volta scorti, sono stati recuperati nelle acque del fiume Noce, lo stesso che passa sotto al ponte utilizzato per l’ipotetico suicidio.

Il tutto è avvenuto questa notte (tra Sabato 20 e Domenica 21 Maggio), intorno all’una. A dare l’allarme è stato un uomo che passava da lì con la propria auto. L’automobilista ha notato un veicolo fermo con le luci di posizione però accese, proprio in prossimità del luogo interessato. Per questo motivo ha pensato fosse doveroso chiamare le forze dell’ordine. Giunte sul posto, si sono adoperate per fare chiarezza sulla vicenda. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Trento, del soccorso alpino, dell’elisoccorso e del personale sanitario.

Una vicenda che, in questo momento, mostra molte perplessità. A indagare su quanto accaduto ci sono i carabinieri della compagnia di Cles. Verosimilmente si può affermare che si tratti di suicidio, ma la vittima ha “trasportato” con sé anche il piccolo di 4 anni. Occorre dunque cercare di conoscere al meglio lo stile di vita delle due persone.

