Con Trenord agli eventi per il centenario di Giovanni Testori, pendolare da Novate

Trenord promuove e partecipa alle iniziative che celebreranno, nel centenario della nascita, la figura e l’opera letteraria di Giovanni Testori, lo “scrittore pendolare” di Novate Milanese che per anni ha viaggiato sui treni lombardi, a cent’anni dalla sua nascita.

Per gli abbonati Trenord saranno previsti sconti per visite guidate e mostre a Casa Testori, dimora dello scrittore oggi divenuta hub culturale, e su alcuni spettacoli che saranno realizzati in diversi teatri milanesi per il Centenario.

A maggio saranno organizzate corse speciali del “Treno Testori”: a bordo di un convoglio in viaggio fra Milano Cadorna e Novate Milanese saranno proposte letture teatralizzate di testi dalle opere di Giovanni Testori. Inoltre, alcuni viaggiatori diventeranno inconsapevoli protagonisti dell’iniziativa “Testori in carrozza”: su corse previste da orario giovani attori leggeranno testi da opere di Testori, scelte dai passeggeri.

Gli sconti per la visita a Casa Testori

Gli abbonati Trenord in possesso della tessera Io Viaggio possono usufruire di uno sconto del 20% per due ingressi con visita guidata a Casa Testori e a mostre organizzate nell’ambito del Centenario. La tessera Trenord dà inoltre diritto a uno sconto del 20% sugli acquisti presso il bookshop dell’hub a Novate Milanese.

Gli sconti per gli spettacoli nel palinsesto del Centenario

Chi è in possesso della tessera Io Viaggio avrà diritto a sconti fino al 50% per due ingressi ad alcuni degli spettacoli teatrali inclusi nel palinsesto del Centenario.

In particolare, gli abbonati Trenord potranno usufruire della promozione per i seguenti spettacoli presso teatri milanesi:

Teatro Franco Parenti: “La Maria Brasca”, in programmazione fino al 5 marzo; “Cleopatràs”, dal 7 al 9 giugno

Teatro Out Off: “Regredior”, dal 9 marzo al 2 aprile

Teatro Oscar:“A te come te”, fino al 5 marzo; “Dario Fo vs Giovanni Testori”, il 17 aprile; “Conversazioni con Testori, il 18 maggio.