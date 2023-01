Madonna a Milano nel 2023 in concerto: come acquistare i biglietti e quali sono i prezzi

Madonna a Milano nel 2023: la pop star ha annunciato il suo nuovo tour con l’unica data italiana. C’è molta attesa già da adesso con i biglietti che già si possono comprare. Di seguito tutte le informazioni.

Madonna a Milano nel 2023 in concerto

Madonna ha annunciato il suo nuovo tour nel 2023 “The Celebration Tour” e l’unica data italiana è il prossimo 23 novembre al Mediolanum Forum di Milano. A 8 anni di distanza dal suo ultimo show nel nostro Paese, il concerto sarà l’occasione di rivivere 40 di musica della pop star.

“Sono entusiasta di esplorare il maggior numero di canzoni possibile, nella speranza di offrire ai miei fan lo spettacolo che stanno aspettando”, ha dichiarato Madonna. Il tour avrà come ospite speciale Bob the Drag Queen, alias Caldwell Tidicue, in tutte le date. Il nuovo brano di Madonna, “Back that Up to the Beat”, sarà in tutte le radio italiane a partire dal 27 gennaio 202

Come acquistare i biglietti e quali sono i prezzi

I membri del Fan Club di Madonna hanno avuto l’opportunità di accedere ai biglietti in prevendita dal 18 gennaio dalle ore 9:00 alle ore 18:00 visitando il sito madonna.com. Per i Titolari di Carta American Express, i biglietti della data italiana disponibili in anteprima a partire dalle ore 9:00 del 18 gennaio, fino alle ore 18:00 del 19 gennaio su ticketmaster.it/americanexpress. A partire dalle ore 9:00 di giovedì 19 gennaio, i biglietti saranno disponibili in prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle 10:00 del 20 gennaio su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com. Ecco i prezzi divisi per settori:

Parterre A 287,50 €

Parterre B 201,25 €

Primo Settore Numerato 345,00 €

Secondo Settore Numerato 287,50 €

Terzo Settore Numerato 201,25 €

Quarto Settore Numerato 138,00 €

Quinto Settore Numerato 92,00 €

Sesto Settore Numerato – Visibilità limitata 46,00 €

