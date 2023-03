La Tv dei 100 e uno arriva su Canale 5: puntate ed ospiti del programma con Piero Chiambretti

La Tv dei 100 e uno con Piero Chiambretti che conduce il nuovo programma di Canale 5 in cui i protagonisti sono 100 bambini, giovani talenti in erba: musicisti, cantanti, filosofi, ballerini che si esibiranno stupendo e coinvolgendo il pubblico.

La Tv dei 100 e uno arriva su Canale 5

Piero Chiambretti torna in tv in prima serata su Canale 5 con il programma “La Tv dei 100 e uno”. Lo show inizia mercoledì 15 marzo dopo Striscia La Notizia. Il programma ha come protagonisti cento bambini e bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni e provenienti da varie parti d’Italia. Chiambretti si pone come “mediatore” delle loro domande e richieste agli ospiti di turno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Piero Chiambretti (@pierochiambretti)

Puntate ed ospiti del programma con Piero Chiambretti

I primi ospiti di Chiambretti sono Paolo Bonolis e Michelle Hunziker che ha appena terminato il suo personale show sempre su Canale 5. Si parte il 15 marzo e in totale le puntate della prima edizione del programma sono tre. L’ultima puntata va quindi in onda il 29 marzo. Le puntate sono state registrate nelle settimane scorse nello Studio 20 del Centro di Produzione Mediaset di Cologno Monzese (Milano). Le puntate possono essere viste oltre che su Canale 5 anche su Mediaset Infinity.