Chi è Enrico Mentana, il giornalista della “Maratona”

Enrico Mentana è un giornalista politico, direttore del telegiornale in onda su la7 e conduttore della Maratona Mentana.

Chi è Enrico Mentana: biografia

Enrico Mentana, nato a Milano il 15 gennaio 1955, è un giornalista apprezzato in primo luogo come giornalista politico. Primogenito del giornalista sportivo Franco Mentana, viene battezzato cattolico, ma ha sempre manifestato grande vicinanza al popolo ebraico. Ha frequentato il liceo classico Alessandro Manzoni di Milano ed è cresciuto nel quartiere periferico di Milano Il Giambellino.

Ha un fratello più giovane di un anno (responsabile della comunicazione del Milan fino all’anno 2018) e fin da giovane si interessa di politica. A tal proposito, infatti, primo aderisce al gruppo anarchico Movimento Socialista Libertario e poi entra nel Partito Socialista Italiano. Dal 1977 al 1979 è direttore della rivista Giovane Sinistra per poi diventare giornalista professionista nel 1982. Iscrittosi alla facoltà di scienze politiche dell’Università Statale di Milano, non si è mai laureato.

La carriera in Rai

Il 1980 è un anno di svolta per Enrico Mentana, che viene assunto in Rai alla redazione esteri del Tg1 (avendo modo di seguire alcuni avvenimenti come il matrimonio tra Carlo di Inghilterra e Lady Diana). In poco tempo riesce a scalare il tg1 diventando inviato e conduttore. Il 16 gennaio 1989 è nominato vice direttore del tg2 e conduce il programma di attualità Altri particolari in cronaca.

Il passaggio a Mediaset

Negli anni ’90, in particolare nel 1991, passa a Mediaset e assieme ad altri giornalisti contribuisce a fondare il TG5.

A soli 37 anni, ricopre l’incarico di direttore dell’appena nato Tg5 di cui condusse anche la prima edizione serale del 1992. Nel 1994 è il moderatore di Braccio di ferro, confronto televisivo tra Silvio Berlusconi e Achille Occhetto. Nel 2001 presenta il programma Rotocalco e ha varato la rubrica del TG5 Terra!. Dopo 13 anni, nel 2004, Mentana annuncia che l’azienda lo esonera dalla direzione del TG5. Nel 2005 va poi alla guida di Matrix.

L’arrivo a La7, dal Tg alle maratone

Dal 30 giugno 2010 Enrico Mentana è il direttore del TG LA7, arrivando così a dirigere un altro telegiornale dopo il tg5. Riesce a dare un nuovo al telegiornale portando gli ascolti della rete a livelli record. Successivamente diventa protagonista anche per le maratone televisive (la Maratona Mentana) dove seguirà le elezioni americane, le elezioni politiche nazionali ed europee. Ha condotto anche lo speciale Bersaglio Mobile sempre su La7.

Ha fondato un quotidiano online, Open.

Vita privata

Enrico Mentana è padre di quattro figli. Dalla relazione con Fulvia Di Giulio è nato il primogenito Stefano (1986), anche lui nel mondo del giornalismo. Con Letizia Lorenzini Delmilani è nata Alice (1992). Michela Rocco (che vinse Miss Italia nel 1987) gli ha dato Giulio (2006) e Vittoria (2007). Ora è assieme alla compagna Francesca Fagnani. Su Facebook è seguito da più di 1 milione di persone ed è anche presente su Instagram.

Il malore in tv

Nel gennaio del 2016 Enrico Mentana ha avuto un malore nel corso del tg La 7. Alla fine non è stato nulla di grave, ma il pubblico ha pensato che il giornalista televisivo potesse essere malato.