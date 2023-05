Bruce Springsteen a Ferrara: scaletta delle canzoni, informazioni su viabilità e parcheggi

Bruce Springsteen a Ferrara si esibisce il 18 maggio iniziando i suoi concerti in Italia, partendo dalla città romagnola.

Bruce Springsteen a Ferrara: il concerto è stato confermato e sono attese dunque circa 50mila persone per partecipare all’evento musicale internazionale. Ecco le informazioni sulal viabilità e parcheggi intorno all’aerea dove ci sarà il concerto.

Bruce Springsteen a Ferrara: scaletta delle canzoni

Bruce Springsteen and The E Street Band tornano ad esibirsi in Italia partendo dalla città di Ferrara la sera del 18 maggio 2023. Nonostante il maltempo, il concerto è stato confermato tra mille polemiche. Ecco di seguito la scaletta delle canzoni portate sul palco della città emiliana:

My Love Will Not Let You Down Death to My Hometown No Surrender Ghosts Prove It All Night Darkness on the Edge of Town Letter to You The Promised Land Out in the Street Kitty’s Back Nightshift (Commodores cover) Mary’s Place Pay Me My Money Down (The Weavers cover) The E Street Shuffle Last Man Standing (acoustic) Backstreets Because the Night (Patti Smith Group cover) She’s the One Wrecking Ball The Rising Badlands Encore Born in the U.S.A. Born to Run Bobby Jean Glory Days Dancing in the Dark Tenth Avenue Freeze-Out I’ll See You in My Dreams (solo acoustic)

Informazioni su viabilità e parcheggi

Sul link ad hoc creato per l’occasioni si possono trovare le informazioni sulla viabilità e i parcheggi intorno all’aera dove si esibisce l’artista. “Circa 50mila persone previste, il 15 per cento dall’estero, 579 steward a disposizione del pubblico, 180 agenti di polizia locale impegnati su più turni (a cui si aggiungono le forze dell’ordine e i componenti di tutto il comitato operativo). 11 mila nuovi parcheggi previsti, su 5 nuove aree sosta individuate (e prenotabili online), di cui una riservata alle persone con disabilità, con volontari Unitalsi a servizio. 32 navette attive in città”.