Golden Globe 2024, chi sarà il presentatore ufficiale della cerimonia?

Golden Globe 2024, chi sarà il presentatore per la premiazione? La cerimonia dell’81esima edizione del premio statunitense, in programma per il prossimo 7 gennaio, avrà al timone un noto comico ed attore americano.

Chi sarà il presentatore della cerimonia dei Golden Globe 2024?

Manca pochissimo all’edizione 2024 dei Golden Globe Awards, annuale manifestazione statunitense che premia i migliori film e serie televisive dell’anno. Nelle ultime ore è stato annunciato il nome del nuovo presentatore che calcherà il palco durante la cerimonia, prendendo il posto del noto comico e produttore Jerrod Carmichael, host dell’edizione 2023. Al suo posto ci sarà un altro comico specializzato in stand-up, Jo Koy. Apprezzato monologhista ed attore di origini filippine, è al suo esordio nel ruolo di conduttore. In molti lo riconosceranno per i suoi numerosi special disponibili su Netflix e Comedy Central.

L’entusiasmo di Jo Koy: “Voglio rendere orgogliosa la mia famiglia”

Jo Koy è parso elettrizzato dall’opportunità di presentare un evento così rinomato. “Nella mia carriera ho calcato molti palcoscenici in giro per il mondo, ma questo sarà davvero speciale.” -ha affermato il comico in una nota- “Questo è il momento in cui posso rendere orgogliosa la mia famiglia filippina. Mahal Kita”. La presidente dei Golden Globes Helen Hoehne condivide il suo entusiasmo: “Siamo entusiasti di avere Jo come presentatore dell’81esima edizione dei Golden Globe Awards e di portare la sua energia contagiosa e il suo umorismo riconoscibile per dare il via alla stagione dei premi di Hollywood. Non vediamo l’ora di vedere cosa ha in serbo per le star presenti nella sala e per un pubblico globale. Sappiamo che Jo sta dando il massimo”.