Chi è la fidanzata di Francesco Gabbani: Giulia

Francesco Gabbani, cantante che sta per intraprendere la nuova carriera da conduttore, è attualmente fidanzato e legato ad una nuova fiamma: Giulia. Ma chi è la fidanzata di Francesco Gabbani?

Francesco Gabbani è sentimentalmente legato a una giovane donna, che ha sostituito l’ex fidanzata con Dalila con la quale era insieme da otto anni. I due si sono messi insieme dall’epoca del lockdown e il cantante le ha anche dedicato il brano Viceversa (che ha ottenuto il secondo posto all’Ariston) presentato al Festival di Sanremo del 2020. Si chiama Giulia, ma su di lei non sappiamo moltissimo anche perchè è molto schiva e non inserita nel mondo dello spettacolo.

La storia tra Francesco Gabbani e Giulia arriva dopo la rottura del cantante con la sua ex, che di professione era una tatuatrice originaria di Carrara come lui. Nel corso di una intervista a Domenica In, ha parlato anche del suo nuovo amore Giulia, che ha conosciuto perchè sua collaboratrice.“Se ero solo durante la quarantena? No, ero con Giulia, la mia compagna che è anche una mia collaboratrice. Siamo passati di colpo dai “firmacopie” al ritrovarci nella nostra dimensione casalinga, che è stata serena.

È stato un bel test per tante coppie”. I due, ad oggi, sono felicemente innamorati e non potrebbero desiderare di più dalla loro vita.