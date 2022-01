Tiktok, muore una 14enne: si spara mentre gira il video

Tiktok, muore una 14enne in Pakistan mentre gira un video sulla piattaforma social. Purtroppo non si tratta di un caso isolato

Tiktok, muore una giovanissima: è successo in Pakistan, una 14 enne si è sparata mentre gira un video sul social frequentato per lo più da giovanissimi.

La tragedia è avvenuta nella città di Hyderabad, in Pakistan: una giovanissima ragazzina è morta o meglio si è tolta la vita in diretta social. TikTok sta diventando in troppi casi più un luogo di tragedie che di semplice divulgazione di filmati divertenti.

Secondo quanto reso noto dalla polizia locale, la giovane stava girando il filmato per pubblicarlo su TikTok, che è una piattaforma social frequentata per lo più da giovani ragazzi e ragazze.

TikTok per le generazioni dei giovanissimi è diventato un banco di prova, un luogo dove sfidarsi, un “ring” virtuale di competizione. Si parte con rapidi e veloci filmati divertenti per poi trasmettere delle vere e proprie prove di coraggio.

Si spara mentre gira il video

A rendere noto il gesto terribile e folle della 14enne è stata la polizia. “Il proiettile le ha attraversato lo stomaco causando la sua morte”, hanno spiegato i dottori.

Nel 2021 in Pakistan quattro giovanissimi hanno perso la vita mentre stavano girando video su TikTok.

Non un caso isolato dunque e non solo in Pakistan. Il 20 luglio a Quzhou, nella provincia di Zhejiang, Xiao pubblicava tantissimi filmati sulla piattaforma social ogni giorno per i suoi oltre 100mila follower in cima alle gru dove lavorava: la 23enne si stava fotografando e riprendendo dal vivo mentre era in cima a una gru di 43 metri, è bastato un attimo per cadere e perdere la vita.

