Miriam Leone è Miss Fallaci: uscita e trama della serie tv in arrivo su Paramount

Miriam Leone è Miss Fallaci in una nuova attesa serie tv. Sono già iniziate le riprese e in questi giorni sono stati pubblicati i primi scatti con l’attrice nei panni della famosa scrittrice. Un grande ed importante progetto accompagna la produzione degli episodi.

Miriam Leone è Miss Fallaci: uscita

Miriam Leone interpreta la scrittrice Oriana Fallaci in una nuova serie tv. Il titolo è Miss Fallaci ed arriverà prossimamente su Paramount+. Sono iniziate già le riprese e in questi giorni sono stati pubblicati i primi scatti dell’attrice nel suo nuovo ruolo. Miss Fallaci è una coproduzione Paramount e Minerva Pictures, prodotta da Santo Versace e Gianluca Curti, in associazione con RedString. La serie è basata su eventi raccontati dalla stessa Fallaci ne I sette peccati di Hollywood e Penelope alla guerra, editi da Rizzoli. Scritta da un team internazionale, guidato dai creator e head writer Viola Rispoli e Thomas Grieves, di cui fanno parte la stessa Miriam Leone, Laura Grimaldi, Alice Urciuolo, e Alessandra Gonnella, autrice e regista di A cup of coffee with Marilyn, il corto vincitore del Nastro d’Argento che ha ispirato la serie. Edoardo Perazzi, nipote di Oriana Fallaci, è tra i consulenti del progetto.

La trama della serie tv in arrivo su Paramount

La serie in 8 episodi prodotta da Paramount e Minerva Pictures che racconta un periodo molto intenso e poco esplorato della vita di Oriana Fallaci, quando, alla fine degli anni ’50, inizia a viaggiare tra New York e Hollywood per intervistare le star del cinema, prima di diventare la prima inviata di guerra. Head Director è Luca Ribuoli, che dirige i primi 4 episodi, a Giacomo Martelli e Alessandra Gonnella gli altri. Nella serie, ambientata tra il 1956 e il ’59 tra Milano, New York, Los Angeles, Roma, Londra, Firenze, Oriana Fallaci è una giovane inviata de L’Europeo, intelligente, brillante, dal piglio polemico e insofferente alle dinamiche di una redazione di soli uomini che possono occuparsi di politica mentre lei è relegata al ruolo della “ragazza del cinema”. Grazie alla sua determinazione, Oriana riesce a ottenere un viaggio a New York, con la promessa di intervistare Marilyn Monroe. Scrive invece di come non ce l’ha fatta, un articolo che le fa assegnare una serie di reportage da Hollywood.