Albina Fabi, chi è la compagna di Vincenzo Salemme: vita privata, figlio, carriera

Chi è Albina Fabi, compagna di Vincenzo Salemme. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla vita privata e sentimentale dell’amato attore comico partenopeo. Cosa sappiamo sulla sua dolce metà?

Chi è Albina Fabi, compagna di Vincenzo Salemme: vita privata, carriera

Il celebre comico napoletano Vincenzo Salemme, dopo la fine del suo matrimonio trentennale con Valeria Esposito, ha ritrovato l’amore al fianco della sua attuale compagna, Albina Fabi. Si tratta di una donna molto riservata sulla quale si hanno informazioni molto limitate. Lavora come costumista per la Rai e ha conosciuto Vincenzo Salemme ai tempi della partecipazione del comico al Tale e Quale Show come giurato. Da allora i due sono diventati una coppia inseparabile. Fabi lavora soprattutto dietro le quinte, per cui non sono note informazioni troppo riservate come, ad esempio, la sua data di nascita. Sappiamo, tuttavia, che è molto più giovane rispetto a Salemme.

Vita privata, figlio e social

Albina Fabi ha un figlio nato da una sua precedente relazione, Ludovico. Non si hanno informazioni circa il suo partner precedente. È una donna molto legata ai suoi familiari e pubblica spesso foto al loro fianco sul suo profilo Facebook, dove è apparsa anche accanto allo stesso Salemme in un paio di scatti.