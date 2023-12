Ami Brabson, chi è la moglie di Andre Braugher: vita privata, carriera, figli

Chi è Ami Brabson, la moglie di Andre Braugher. Scopriamo qualche informazione in più sulla compagna di vita dell’attore di Brooklyn 99, scomparso all’età di 61 anni nel dicembre del 2023.

Chi è Ami Brabson, moglie di Andre Braugher: vita privata e carriera

Nata il primo gennaio 1970, Ami Brabson ha 53 anni ed è la moglie di Andre Braugher, celebre attore americano noto soprattutto per il ruolo del Capitano Raymond Holt in Brooklyn 99 morto all’età di 61 anni l’11 dicembre 2023. Anche lei, come suo marito, si è costruita una carriera come attrice, recitando soprattutto in show televisivi ed in spettacoli teatrali. Nel suo curriculum spiccano le sue apparizioni in serie come Homicide, All my children, The Jury, Damages e Law & Order. Ami ha un suo sito ufficiale dedicato alla sua carriera artistica, in cui mette in evidenza le sue esperienze come cantante e produttrice.

Vita privata: il rapporto con l’attore e i figli della coppia

Andre Braugher ed Ami Brabson si incontrano per la prima volta negli anni Novanta, sul set di Homicide. Tra i due scatta subito la scintilla, un’attrazione che porterà all’inizio di una relazione durata più di trent’anni. I due celebrano le loro nozze il 28 dicembre 1991 e restano insieme fino al giorno della morte di Braugher. “Abbiamo la stessa mentalità.” -ha spiegato l’attore in un’intervista concessa a Variety nel 2020- “Siamo cresciuti in quartieri molto simili, condividiamo gli stessi valori. Mi conosce come il palmo della sua mano e le sono molto grato per questo”. Dal loro amore nascono tre figli: Michael, nato nel 1992, Isaiah, nato nel 1996, e John Wesley, nato nel 2003.