Chi è Iris Apfel: stilista per H&M a 100 anni

Iris Apfel, nata a New York, è una stilista in attività per H&M che ha già compiuto 100 anni (101 il 29 agosto 2022).

Chi è Iris Apfel

Iris Apfel è una stilista “centenaria” nata a New York il 29 agosto 1921. Imprenditrice e interior design statunitense, è riconosciuta anche dalle grandi riviste di moda come un’icona di stile del nostro tempo. Entrambi i genitori erano ebrei e se il padre Samuel Barrel era esperto di antiquarie, la madre Sadye era proprietaria di una boutique.

Dopo aver studiato all’Università di New York e aver frequentato l’Accademia, ha iniziato a lavorare collaborando con la rivista Women’s Wear Daily lavorando anche come collaboratrice dell’illustratore Robert Goodman. Contraddistintasi per le sue scelte originali e stravaganti, il suo motto è “More is More & Less is a Bore” e il suo forte è essere riuscita molto spesso ad anticipare tendenze. Per anni ha anche ottenuto una cattedra all’università di Austin, in Texas, dove per anni ha insegnato moda. Anche da centenaria, continua a frequentare gli eventi dedicati al mondo della moda e a far discutere per i suoi look e la sua forma fisica sorprendente.

Lo stile di Iris

Il suo stile, sempre di classe e mai pacchiano, si caratterizza spesso grazie maxi collane e bracciali importanti dal sapore etnico sono diventati suoi segni distintivi, insieme agli ormai iconici occhiali da sole rotondi ed esageratamente grandi. Iris è sempre stata appassionata di arte oltre che di moda, e ha collezionato oggetti e accessori fashion provenienti da tutto il mondo. Ha lavorato anche come interior designer per la Casa Bianca, tanto da progettare alcuni interni.

Marito e vita privata

Il 22 febbraio 1948 Iris ha sposato Carl Apfel con il quale, nel 1950, ha avviato un sodalizio artistico-lavorativo avviando l’industria tessile Old Wild Weavers (che è stata chiusa nel 1992). Dopo 67 anni di matrimonio, è rimasta vedova il 1 agosto 2015 e ancora oggi si dichiara molto innamorata di suo marito. Proprio a suo marito Carl ha dedicato una toccante autobiografia ed ha anche realizzato un documentario dedicato alla sua vita (proprio dal titolo Iris).

Curiosità

29 agosto 2021 Iris ha festeggiato 100 anni, diventando la prima e unica modella ed influencer ancora in attività a quell’età. Ha un account Instagram seguito da oltre 2.000.000 utenti, da fare invidia quindi a tante ragazzine giovanissime. Ha anche pubblicato un’autobiografia, nel 2019, dal titolo: “Icona per caso. Riflessioni di una star della terza età”, diventata subito un best seller internazionale.

Le è stata dedicata anche una Barbie.