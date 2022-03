Coppa Italia, Milan-Inter dove vederla e probabili formazioni

Coppa Italia, Milan-Inter dove vederla e come ci arrivano al derby le due squadre milanesi. In palio la finale.

Coppa Italia, Milan-Inter dove vederla e come ci arrivano le due squadre per un derby che vale tanto. In palio c’è la finale ma prima ci saranno due gare, andata e ritorno, da dover giocare.

La semifinale d’andata di Coppa Italia tra Milan e Inter si giocherà a San Siro martedì 1 marzo alle ore 21. Milan-Inter verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su Mediaset che da quest’anno ha acquisito i diritti per trasmettere le gare di Coppa Italia.

Il canale su cui si potrà seguire il match in chiaro è Canale 5.

Sulla piattaforma Mediaset si potrà seguire la diretta streaming del match: sia su Mediaset Play, al quale ci si potrà collegare scaricando l’app o collegandosi al sito ufficiale, sia collegandosi direttamente sul sito Sportmediaset.it.

Milan-Inter: probabili formazioni

Pioli deve fare i conti con qualche acciacco in attacco ma non solo. A centrocampo per squalifica mancherà Tonali che tanto bene sta facendo. Ibrahimovic ancora out e quindi attacco affidato a Giroud.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Messias, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli.

Mister Inzaghi avrà tutti a disposizione per il derby. Ci saranno anche Correa e Gosens anche se partiranno dalla panchina. Dopo il riposo di Genoa pronto a partire dal primo minuto Lautaro insieme al confermato Dzeko.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko.

All. Inzaghi.

