Mbappé, chi è la possibile fidanzata transgender Ines Rau

Ines Rau è una modella transgender che negli ultimi giorni dalla Francia viene data come la nuova fidanzata del calciatore francese Kylian Mbappé. La modella è molto conosciuta in Francia e non solo per essere stata la prima top model transgender in copertina sulla rivista Playboy.

Ines Rau, chi è la modella

Ines Rau è una modella trans classe 1990, nata a Parigi da genitori algerini.

Ines è conosciuta in particolare per essere stata la prima top model transgender in copertina sulla rivista Playboy. All’età di sedici anni si è sottoposta a un intervento per il cambio del sesso. La sua storia è stata raccontata nel libro “Woman”, nel quale la modella parla della sua scelta di cambiare sesso. “Sento che la mia anima finalmente è libera, come se si fosse aperto il lucchetto che mi teneva rinchiusa per tanto tempo.

Questa volta sono totalmente una donna”.

Chi è la fidanzata probabile di Mbappè

Sul web gira appunto la notizia di una possibile relazione tra la modella transgender e il calciatore francese del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé. Per ora sono solo voci anche perché non ci sono state né smentite né conferme. Tuttavia, i due sarebbero stati avvistati per la prima volta lo scorso maggio durante il Festival di Cannes.

Successivamente i paparazzi hanno fotografato il calciatore in atteggiamento intimi e stretti: a bordo di uno yacht il calciatore solleva la top model e insieme ridono spensierati.

