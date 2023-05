Chi è Hopper Jack Penn, attore e figlio d’arte: fidanzata e film

Chi è Hopper Jack Penn, attore e figlio d'arte che ha recitato anche nel film Signs of Love?

Hopper Jack Penn è un attore e figlio d’arte che ha recitato anche in Signs of Love. Sarà ospite di Oggi è un altro giorno su Rai 1 di Serena Bortone.

Chi è Hopper Jack Penn

Hopper Jack Penn, figlio di Sean Penn, ha 29 anni ed è nato il 6 agosto del 1993. Inizialmente non era sua intenzione entrare nel mondo del cinema, tanto che ha cercato in tutti i modi di stare lontano da quel mondo. Infatti il ragazzo prima di entrare nel mondo del cinema ha fatto diversi lavori tra i quali anche il cuoco a New York; successivamente ha tentato con la moda, ma poi si è lasciato coinvolgere dal padre Sean, che l’ha voluto dirigere nel thriller Il tuo ultimo sguardo, uscito nel 2016.

Il suo ultimo film uscito è Signs of Love di Clarence Fuller, vincitore del Premio Corbucci all’ultima Festa del cinema di Roma dove ha recitato assieme a Zoe Bleu.

Fidanzata

Secondo i gossip, l’attrice sarebbe legata sentimentalmente a Zoe Bleu con la quale ha recitato il suo ultimo film. Secondo il sito americano Page Six il loro amore sarebbe ormai conclamato: nelle foto pubblicate si vede la coppia baciarsi, tenersi per mano, ridere felici.