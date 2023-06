Marco Della Noce, chi è l’ex moglie e cosa ha detto

Il mondo dell’arte si rivela spesso duro e severo e causa, all’improvviso, vere e proprie cadute da cui è difficile rialzarsi. Oggi si parla dell’ex moglie di Marco Della Noce, del loro rapporto e del loro divorzio.

Le dichiarazioni dopo la rottura.

Chi è l’ex moglie di Marco Della Noce: cosa sappiamo della coppia

Dell’ex moglie di Marco Della Noce non si sa molto, se non del burrascoso periodo che li ha portati alla separazione e successivamente al divorzio. La carriera artistica dell’attore stava cominciando a decollare, fino a quando non ha subito una forte (e improvvisa) battua d’arresto. Questo lo ha portato ad avere degli screzi con la sua “dolce metà” e gli anni 2016 e 2017 si dimostrati durissimi.

Soltanto nel secondo anno ha voluto raccontare la vicenda, affermando di avere molti problemi di natura economica e personale. La difficile condizione lo ha costretto a dormire per diversi mesi nella sua automobile. Tra mantenimento e divorzio l’artista classe ’58 non riusciva più ad andare avanti.

Il 2018 è stato poi l’anno della rinascita, lasciandosi alle spalle il matrimonio con la moglie (rimasta anonima) e con i figli, di cui non si hanno informazioni.

Le sue dichiarazioni

L’ex moglie, nonostante sia rimasta lontana dai riflettori, ha voluto comunque rispondere a tono all’ex marito e, tramite il suo avvocato, ha rilasciato importanti (e forti) dichiarazioni.

Ecco cosa ha detto al Corriere della Sera:

“Marco Della Noce non ha detto la verità: i suoi guadagni li ha sperperati irresponsabilmente con il suo stile di vita, non certo per pagare il mantenimento dei figli. E se è sul lastrico non è per il sequestro della Partita Iva, che peraltro non è mai avvenuto, ma perché ha ricevuto grosse cartelle esattoriali dall’Agenzia delle entrate ed è stato dichiarato evasore totale per diversi anni. Fatto di cui ora deve rispondere con ingenti somme al fisco”.

Una risposta alle dichiarazioni ritenute “fasulle” da parte dell’ex moglie, che ha anche accusato l’uomo di aver avuto un’altra storia dal 2007 in poi, anno in cui è stato concordato il divorzio, e da cui sarebbe nata una terza figlia.

Un botta e risposta che ha portato i due ad affrontare periodi difficili, che sembrano ormai lontani e superati.

