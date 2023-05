Chi è Cesare Rascel: esordi, padre Renato Rascel, studi, New York

Cesare Rascel è un cantante e compositore figlio di Renato Rascel e dell’attrice Giuditta Saltarini.

Chi è Cesare Rascel

Cesare Rascel, nato a Roma il 27 febbraio del 1973, è un cantante e figlio d’arte. Per diversi anni negli Stati Uniti, è un compositore e autore e ha esordito quando aveva 3 anni e mezzo sul palco del teatro Sistina di Roma. Recentemente, nel 2022, ha diretto e prodotto la XVI Edizione del NYCanta. Cesare ha partecipato anche al programma I Migliori Anni di Carlo Conti.

Ha composto la colonna sonora del film The Mark ed è autore del programma Il Boss delle Pizze, condotto da Emanuela Tittocchia e Luciano Carciotto, in onda su Alice Tv dal 2018.

Studi

Cesare è laureato al Berklee College of Music di Boston in composizione jazz e ha collezionato, nel corso della sua carriera, numerose esperienze (è stato anche produttore e autore per Rai ed Endemol).

Vero nome

Cesare Rascel è il nome d’arte: si chiama, infatti, Cesare Ranucci.

Incarichi a New York

Oggi è direttore artistico del Festival della musica italiana di New York e si ‘divide’ tra America e Italia.

A New York, nel 1998 ha ricoperto anche il ruolo di executive producer del “Concerto Napoletano”, della Naples on Broadway con Miranda Martino e Andrea Bianchi.