Monica Maggioni, vita privata: marito, figli, famiglia, malattia

Monica Maggioni è una giornalista ed è stata anche un’inviata di guerra. Sulla sua vita privata e personale si hanno pochissime ed essenziali notizie ma un volto storico della Rai.

Monica Maggioni, vita privata

Monica Maggioni è nata a Milano il 20 maggio del 1964. La Maggioni si è laureata in Lingue e letterature straniere moderne presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con una tesi in letteratura francese. La sua vita è stata quasi completamente dedicata al suo lavoro da giornalista.

Monica Maggioni: marito e figli

Della vita privata di Monica Maggioni non si sa molto, se non che è sempre stata una professionista molto dedita al lavoro e alla carriera. La lombarda non ha figli e non è mai stata sposata e anche sul web non possiede account social.

In passato fu paparazzata con l’architetto Dario Curatolo, art director dell’Ordine degli Architetti, ma questa storia alla fine non ha mai avuto un seguito. Infatti, i due non hanno mai smentito né confermato questa presunta love story che li legherebbe oramai da anni.

Monica Maggioni: famiglia

La famiglia della Maggioni ha origini in Brianza e nel Cernusco, provincia di Lecco: il padre, Paolino, è stato sindacalista della Pirelli. Ha lavorato in una ferramenta locale, per poi fondane una di famiglia, insieme al fratello. La giornalista, spesso tona a Cernusco, dove risiedono ancora molti parenti, e a Merate.

Malattia

La giornalista non soffre di alcuna malattia ma nel programma Sette Storie ha raccontato in una puntata la sofferenza e il dolore di un terribile male: “ Un viaggio nel dolore e nella malattia, spesso considerati tabù in una società che cerca di rinchiudere la sofferenza nella sfera privata.

Ma come si affronta la notizia di un male terminale? Qual è il ruolo e la difficoltà dei caregiver, che condividono il carico fisico e morale del malato? E come si può “tornare a vivere” dopo un lutto al quale non si può mai arrivare preparati? Monica Maggioni lo ha chiesto ad Andrea Riscassi, compagno della travel blogger @Fraintesa, che fino all’ultimo ha testimoniato la sua battaglia contro il cancro via social”.

