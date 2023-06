Casal Palocco, fiaccolata per ricordare Manuel: le istituzioni presenti e la parole del sindaco Gualtieri

Casal Palocco, fiaccolata in onore del bimbo ucciso dopo essere stato travolto da una Lamborghini in corsa ad alta velocità.

Casal Palocco, fiaccolata per ricordare il piccolo Manuel ucciso dal youtuber che guidava ad alta velocità la Lamborghini. Il quartiere e non solo si è unito intorno alla famiglia con anche le istituzioni presenti al corteo.

A Roma, nel quartiere di Casal Palocco, si è tenuta la fiaccolata per ricordare il piccolo Manuel, investito e ucciso della Lamborghini guidata dallo youtuber Matteo Di Pietro. Il corteo ha vistto tutti i partecipanti indossare vestiti di bianco e in silenzio hanno marciato dietro a uno striscione con su scritto: “Uniti per Manuel. Siamo al Vostro fianco”. Tutti i partecipanti avevano con sè palloncini bianchi che sono poi stati lanciati in cielo, i cittadini sono andati in corteo verso la chiesa del quartiere. “Viva Manuel”.

Poi le parole del sacerdote: “Voglio trasmettervi quello che ha trasmesso a me la mamma di Manuel, quello che faceva ogni sera con lui: due preghiere che sono la certezza che ora Manuel è in paradiso, che questa morte può dare nuova vita nell’amore per Dio e nell’amore per noi, l’unica cosa che vince la morte e che vince l’odio”.

Le istituzioni presenti e la parole del sindaco Gualtieri

Presenti anche le istituzioni: il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il vice presidente del Senato Maurizio Gasparri e il presidente del Municipio X, Mario Falconi, che ha detto di volersi “costituire come parte civile” se ci sarà il rinvio a giudizio. In corteo anche la senatrice, Cinzia Pellegrino, responsabile nazionale del Dipartimento Vittime di FdI.

“Roma si stringe al dolore dei familiari del piccolo Manuel. In tantissimi qui a Casal Palocco per ricordarlo ed esprimere vicinanza ai genitori e alla sua comunità. La sua inaccettabile morte ha spezzato il cuore a tutta la città”. Lo scrive su Twitter il sindaco Roberto Gualtieri.

