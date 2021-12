Panettone Iginio Massari: ingredienti, ricetta, prezzo, spedizione

Secondo il Gambero Rosso il Panettone Iginio Massari sforna un panettone “a di colore giallo vivace e una mollica ben lievitata ricca di frutta”. Un panettone che è “alto tipo Milano“, e che è ricco di canditi e uva. Sempre secondo il Gambero Rossi si tratta di un panettone dal gusto “pieno, rotondo e molto armonico, con un profilo aromatico giocato sulle note lattiche, burrose, fruttate e di buone farine cotte richiamano la pasticceria, la festa e il Natale“.

Ingredienti

farina di grano tenero tipo 00, burro, tuorli d’uovo, mandorle, nocciole, albume – può contenere tracce di altra frutta a guscio Tuorli d’uovo

Prezzo

Il costo del panettone di Iginio Massari è di 40 euro. È stato inserito nella lista dei panettoni più buoni d’Italia 2021.

Ricetta

Il Panettone di Iginio Massari ha una complessa lavorazione che prevede quattro lievitazioni a tempo e temperatura controllati, le quali ne accrescono notevolmente la morbidezza, e due impasti, per un totale di 62 ore. All’interno, la perfetta alveolatura racchiude preziosi cubetti di arancia candita calabrese e uvetta Sei Corone, che accompagnano e arricchiscono i sentori aromatici del burro e della vaniglia. Vi è presente una glassa all’amaretto, realizzata con mandorle e nocciole in polvere e resa ancora più golosa da un tocco di cacao, ne ricopre la sommità, intrappolando mandorle grezze e granella di zucchero. Vi è poi un ricchissimo bouquet aromatico e un bilanciamento perfetto di gusti e consistenze, per un panettone straordinario in armonia tra tradizione e innovazione. Conservarlo in luogo fresco e asciutto.