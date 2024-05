Red Box: la seconda edizione di una serata all’insegna della musica e del divertimento al Republic Club Milano

Torna la seconda edizione di “Red Box”, un’entusiasmante serata che promette di aggiungere una scintilla di vivacità alla vita notturna milanese. L’evento avrà luogo giovedì 30 maggio 2024 presso il prestigioso Republic Club di Milano, situato in Piazza della Repubblica 12, Milano 20124. “Red Box” nasce come risposta alla crescente richiesta di un’alternativa coinvolgente per le serate del fine settimana. Il suo formato mensile mira a offrire agli abitanti di Milano un’esperienza unica e memorabile per iniziare il

fine settimana in grande stile. “Come in our Red Box and dance with us”: Questo è il nostro invito. Un invito ad immergersi in un’atmosfera vibrante, dove la musica e il divertimento si fondono in un mix irresistibile.

La serata prenderà il via alle 00:00 con un’esibizione straordinaria di DJ molto conosciuti nel panorama italiano e internazionale. I nuovi DJ ospiti per questa edizione speciale saranno:

George Lovati , in arte AIN’T GEORGE , famoso DJ del panorama musicale milanese, aprirà la serata dalle 00 alle 2 con una melodic house/techno. Ha suonato in club come , Aphopis, District272, Botox, Spazio Diaz e Company Club, porta sempre tanta energia e

movimento nei suoi DJ set.

B2B Romano Cinque e Roy Ventura: Un duo esplosivo che ha fatto ballare il pubblico nei club più prestigiosi in Italia e all'estero, tra cui Yab di Firenze, Tenax, Super Club di Milano, Blue Beach e Vesper in Sardegna, e Ministry of Sound di Londra, aprendo esibizioni di noti talenti come Bob Sinclar.

Inoltre, siamo lieti di annunciare che uno dei principali contributori dell’evento è MTV Italia. MTV è leader mondiale tra i media brand dedicati ai giovani presente in più di 182 paesi, raggiunge ogni anno 418 milioni di spettatori in più di 26 lingue diverse e su tutte le piattaforme audiovisive. MTV opera su reti via cavo e mobili, produzione di eventi dal vivo, film teatrali e MTV Studios. In Italia MTV è presente in esclusiva su SKY (canale 131 e in streaming su NOW). E non dimentichiamo i Door Selector, Andrea Menchi famoso per la sua selezione all’ingresso in uno dei locali notturni più rinomati di Milano e Alessandro Licciardi famoso per la sua collaborazione come PR per numerosi eventi di successo di Milano.

Woom Communication, fondata nel 2022 da Andrea Cristaudo, è un’agenzia di comunicazione affermata che opera in vari settori, tra cui event management, produzione eventi, talent management, digital PR e molto altro. Grazie alla visione e alla passione di Andrea Cristaudo, Woom Communication è diventata un punto di riferimento nel mondo degli eventi e delle pubbliche relazioni, distinguendosi per la sua capacità di creare esperienze uniche e memorabili. Tra i clienti di Woom Communication figurano marchi noti come Richmond, Hogan, ABSOLUT Vodka, Bulldog Gin, Sara Wong, Dsquared, Terrazza Martini e molti altri. La dedizione e la professionalità del team di Woom Communication garantiscono il successo di ogni progetto, consolidando la sua reputazione di eccellenza nel settore. In questo cammino di successo, un ruolo cruciale è stato svolto da Luca Barbella, la cui amicizia e il costante sostegno hanno arricchito e rafforzato il tessuto stesso dell’agenzia. Sin dal dicembre scorso, Luca ha dimostrato una dedizione straordinaria e un impegno incrollabile, contribuendo in modo significativo al successo di ogni nostra iniziativa. Grazie di cuore, Luca, per essere stato parte integrante di questa straordinaria avventura.

Siamo felici di annunciare la nostra collaborazione con HEF* Agency, un partner fondamentale nella promozione della serata e nel coinvolgimento di talenti influencer. Fondata da Haiyan Fu e Federica Delsale, HEF* Agency è un’agenzia influente nel panorama milanese e italiano, con Haiyan e Federica riconosciute come influencer di spicco. Per questa occasione speciale, Hef Agency ha gestito la digital PR e il coinvolgimento dei talenti, contribuendo in modo significativo al successo dell’evento. La nostra collaborazione non è solo professionale, ma anche basata su una lunga e solida amicizia tra le due agenzie, che ha permesso di creare un evento che rispecchia perfettamente lo spirito e l’energia di “Red Box”.

Un ringraziamento speciale va a Queer Food Village per il loro contributo e la preziosa partnership. Queer Food Village invierà all’evento una delle loro iconiche drag queen, Roxy Pigalle, che arricchirà la serata con la sua presenza e il suo carisma. La presenza di una drag queen come Roxy Pigalle aggiunge un elemento di spettacolarità e inclusività, contribuendo a creare un’atmosfera di celebrazione e accoglienza per tutti i partecipanti. Le drag queen sono simboli di libertà e autoespressione, e la loro presenza è fondamentale per promuovere un messaggio di diversità e inclusione. Woom Communication e Hef Agency attribuiscono grande importanza alla comunità LGBT+ e sono impegnate a promuovere l’inclusività e la diversità in ogni evento organizzato. “Red Box” si propone come un evento “Friendly”, dedicato a tutte le persone, indipendentemente dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere. Crediamo fermamente che la diversità sia la vera bellezza della vita e ciò che realmente affascina. La nostra serata è aperta a tutto il mondo LGBT+ e a tutti, senza distinzioni, perché vogliamo creare uno spazio sicuro e accogliente dove ognuno possa esprimersi liberamente e sentirsi a proprio agio.

Desideriamo ringraziare calorosamente Queer Food Village, LA SERATA QUEER DEL GRACE CLUB DELLE DOMENICHE, per il loro contributo e la partnership. Grazie alla presenza della drag queen Roxy Pigalle, la serata sarà arricchita da un tocco di spettacolarità e inclusività che renderà “Red Box” ancora più speciale.

Per essere inseriti nella guest list ufficiale dell’evento, non esitare a mandare una mail a

[email protected] oppure a scrivere un messaggio diretto sulla pagina Instagram ufficiale di Red Box: @woomcommunication.