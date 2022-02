Chi è Gaia Girace, da “L’amica Geniale” a Sanremo 2022

Gaia Girace è una giovanissima attrice, protagonista della fiction televisiva di grande successo l’Amica Geniale.

A febbraio 2022, assieme a Margherita Mazzucco, sarà ospite del Festival di Sanremo 2022.

Chi è Gaia Girace

Gaia Girace, originaria a Vito Equestre in provincia di Napoli, è nata il 21 ottobre 2003. 19 anni di età già compiuti, è del segno zodiacale della bilancia. Appassionata di recitazione, è stata scelta quando aveva sedici anni per interpretare il ruolo di Lila co-protagonista de L’Amica Geniale.

La serie tv, che ha avuto un grande picco di ascolti, è stata ispirata ai romanzi di Elena Ferrante ed è caratterizzata per il fatto di prevedere frequentemente la parlata dialettale. La naturalezza e il realismo recitativo, in una serie anche molto impegnata, hanno dato modo a Gaia di raggiungere un buon successo di pubblico tanto che la serie tv si è diffusa sia in Italia che all’estero. Nell’amica geniale interpreta il ruolo di Lila.

Fidanzato

Gaia è un’attrice che sta muovendo i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo ed è un’attrice estremamente riservata. In passato ha avuto un fidanzato, anche se non ha mai voluto troppo esporsi sulla sua vita privata, e attualmente non ha lasciato trasparire il suo status.