Chi è Franco Frattini: moglie e figli del candidato al Quirinale targato centrodestra

Chi è Franco Frattini, nome del centrodestra come possibile Presidente della Repubblica? Carriera e vita privata: moglie e figli

Chi è Franco Frattini, possibile candidato del centrodestra per le elezioni al Quirinale? Il nome del nuovo Presidente del Consiglio di Stato circola spesso in questi giorni. Ha ricoperto molti ruoli istituzionali di prestigio nel corso della sua carriera e potrebbe essere un candidato gradito ad entrambi gli schieramenti. Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata e sulla sua carriera.

Chi è Franco Frattini, vita privata e carriera

Franco Frattini è nato a Roma il 14 Marzo 1957.

Politico e magistrato italiano di lungo corso, comincia la sua carriera politica nel Partito Socialista Italiano, per poi passare a Forza Italia, lista con la quale diventa deputato nel 1996. È stato per due volte Ministro degli Esteri durante i Governi Berlusconi. È a sua firma la legge sul conflitto degli interessi del 2004. Dal 2004 al 2008 ricopre il ruolo di Commissario europeo per la giustizia, la libertà e la sicurezza, subentrato alla candidatura di Franco Buttiglione, bocciata dal Parlamento Europeo.

In quel periodo è inoltre uno dei cinque vicepresidenti della Commissione Europea.

Nel 2012, in disaccordo con la nuova leadership del partito berlusconiano, abbandona Il Popolo della libertà e passa a Scelta Civica, partito politico di Mario Monti. Nel 2021 il premier Mario Draghi nomina Franco Frattini Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato. Verrà poi designato dal Consiglio come Presidente, in sostituzione del giudice della Corte Costituzionale Filippo Patroni Griffi.

Vita privata: moglie e figli

Franco Frattini è molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata.

Fino al 2009, il politico è stato legato sentimentalmente con la dermatologa siciliana Chantal Sciuto, nota per diverse ospitate televisive. Nel 2010 sposa Stella Coppi, figlia del più noto ex sciatore Gaetano Coppi, scomparso a 75 anni nel 2014. Frattini ha anche una figlia, di nome Carlotta, nata dalla relazione con Chantal Sciuto.