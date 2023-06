Elodie è la testimonial di Durex insieme a una sua canzone: la foto su Instagram della cantante fa il pieno di like

Elodie e la Durex: un patto pubblicitario con il brand che ha scelto un brano in particolare dell'artista per i suoi spot.

Elodie è la nuova testimonial della marca di preservativi Durex. Una sua canzone in particolare è stata scelta dal brand come colonna sonora dei prossimi spot che verranno mandati in onda per pubblicizzare il prodotto. Fan in delirio.

Elodie è la testimonial di Durex

Elodie è diventata la nuova testimonial della marca di preservativi Durex. Il brand ha scelto la hit “Strobo” (canzone contenuta nell’album “Ok. Respira”) come colonna sonora per il suo nuovo spot. “Come stelle impazzite che cadono giù / Che cadono, cadono, cadono in una danza / Stelle impazzite che cadono giù /Che cadono, cadono, come il cielo in una stanza / Facciamo effetto strobo”.

La foto su Instagram della cantante fa il pieno di like

A far scalpore ma soprattutto a diventare virale è stato il post della cantane su Instagram con questa didascalia: “Quando la distanza tra di noi si fa più sottile, le sensazioni aumentano”. Tanti i commenti sotto al post a partire dalla collega Elisa Toffoli che scrive “ma come possiamo fare qua?”. Poi, c’è chi ha scritto che “Durex ha fatto il colpaccio”, chi immagina un immediato “riscaldamento globale”, chi la definisce “una dea” e donne che la descrivono come “un’opera d’arte”. E, ancora: “Elodie, dopo questa, non resisto…Sposami!”.