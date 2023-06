Oroscopo settimanale Paolo Fox 3-9 luglio, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, le previsioni dal 3 al 9 luglio per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro nei primi giorni di luglio? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo della Rai.

Paolo Fox, ecco l’oroscopo settimanale dal 3 al 9 luglio, le previsioni per tutti i segni

L’estate è sempre più calda, ma gli appassionati di astrologia hanno lo sguardo rivolto al futuro. Cosa prevede la lettura delle stelle di Paolo Fox nei prossimi giorni? Quali sfide e quali fortune ci aspettano in questi primi giorni di luglio? Cosa cambierà con l’inizio di un nuovo mese? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo de I Fatti Vostri per la prossima settimana. Scopriamo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox: cosa ci riserva il futuro dal 3 al 9 luglio?

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox Luglio 2023: previsioni segno per segno

Ariete, le previsioni settimanali di Paolo Fox 3-9 luglio

Settimana piena di impegni per i nati nell’Ariete. Non c’è un momento di pausa, tantissime incombenze urgenti da gestire in questi giorni estivi. Sempre occupati con qualcosa di nuovo, rischiate di trascurare chi vi vuole bene. Non tutti saranno comprensivi della vostra situazione. Cercate di farvi perdonare con un pensiero con un tocco personale.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Toro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 3-9 luglio

Giornate elettrizzanti in arrivo per i nati nel Toro. Luglio vi riempie di energia ed entusiasmo, siete pronti a lanciarvi in nuove avventure ed esperienze, sul lavoro ma soprattutto in amore. È l’estate perfetta per mettervi alla prova in situazioni inedite, cercate di scoprire qualcosa in più su voi stessi. Occhi all’orizzonte, una vecchia conoscenza è pronta a tornare nella vostra vita.

Gemelli, le previsioni settimanali di Paolo Fox 3-9 luglio

Alti e bassi per i nati nei Gemelli in questi giorni. La stanchezza vi rende difficile reggere i pesanti ritmi lavorativi, il caldo eccessivo non vi aiuterà. Tenete a mente i limiti del vostro corpo, esagerare vi porterà solo problemi a lungo termine. In tanti sono pronti a sgambettarvi approfittando di questo momento di debolezza, tenetevi un asso pronto nella manica.

Cancro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 3-9 luglio

Venere sorride ai nati nel Cancro. Il supporto del pianeta dell’amore vi aiuterà a superare molti scogli, sia in ufficio che nella vostra vita privata. Tanti nuovi incontri nei prossimi giorni, alcuni potrebbero prendervi all’amo. Non sottovalutate una storia giovane, potrebbe trasformarsi ben presto in qualcosa di importante.

Leone, le previsioni settimanali di Paolo Fox 3-9 luglio

Piange il portafogli per i nati nel Leone. Alcune spese di troppo unite ad una serie di imprevisti vi metteranno un po’ alle strette. Forse è il momento di mettere in pausa progetti personali e idee troppo frivole in attesa di tempi migliori. Cercate di passare inosservati, evitate commenti troppo piccati al momento sbagliato: rischiate di crearvi molti nemici.

Vergine, le previsioni settimanali di Paolo Fox 3-9 luglio

L’amore ravviva l’estate dei nati nella Vergine. Il caldo di luglio riaccende la vostra passione, volete condividere queste settimane con qualcuno di speciale. Gli astri vi guidano, donandovi il fascino e carisma necessari per mettervi in mostra al momento giusto. È un ottimo momento anche per dare il via a qualche progetto personale: abbiate fiducia nelle vostre idee.

Bilancia, le previsioni settimanali di Paolo Fox 3-9 luglio

Settimana di completo relax per i nati nella Bilancia. Poco stress sul lavoro e molte opportunità di ritagliarvi tempo libero. Provate a prendervi una pausa e a rimettere un po’ d’ordine nel privato. Alcune persone a voi vicine hanno cominciato a distaccarsi, complici i troppi recenti impegni. È il momento di fare le giuste valutazioni, ma se volete recuperare il tempo perduto dovete agire subito.

Scorpione, le previsioni settimanali di Paolo Fox 3-9 luglio

Batte forte il cuore dei nati nello Scorpione nei prossimi giorni. Il cielo mette sulla vostra strada tante chance di conoscere persone nuove, sta a voi lanciarvi e afferrare l’occasione. Meno fortuna in ambito lavorativo, l’eccessiva pressione vi rende irritabili e inclini ad errori di distrazione. Fate un respiro profondo prima di agire, risolvete un problema alla volta senza peccare di presunzione.

Sagittario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 3-9 luglio

Tempesta in arrivo per i nati nel Sagittario. L’influenza funesta degli astri vi rende tesissimi, pronti a scattare alla minima domanda. Non avete la pazienza per tenere la mano agli altri, avete tanti, troppi problemi sul groppone. Lo stress non vi rende la miglior compagnia in questi giorni di luglio. Evitate le ripicche e cercate di tenere a freno il nervosismo.

Capricorno, le previsioni settimanali di Paolo Fox 3-9 luglio

L’amore scricchiola in casa dei nati nel Capricorno. Non siete stati un grande partner negli ultimi tempi: avete dato la priorità a tutto tranne che alla vostra metà. È il momento di fare ammenda e cercare di rimediare, o di capire per quale motivo avete rimandato per così tanto tempo la questione. Cercate di capire se è stato un periodo di smarrimento momentaneo o un sintomo di un problema più serio.

Acquario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 3-9 luglio

Tempo di ricostruire per i nati nell’Acquario. Tanti dubbi hanno tormentato le vostre nottate nelle ultime settimane, ma ora, finalmente, si intravede una luce all’orizzonte. Cercate di focalizzarvi su voi stessi al 100% per costruire, mattone per mattone, una nuova identità in cui riuscite a riconoscervi. Il cambiamento non è una destinazione, ma l’inizio di un percorso nuovo.

Pesci, le previsioni settimanali di Paolo Fox 3-9 luglio

Una settimana disorientata è pronta a scombussolare i nati nei Pesci. La fatica di un anno intero di stress, lavoro e pressanti scadenze vi colpirà tutta insieme. Avete bisogno di tempo per riprendervi e ritrovare la forza per alzarvi in piedi. Anche l’amore traballa, qualche discussione di troppo vi porta a riflettere sul futuro. Siete cambiati troppo o chi avete accanto non è cambiato abbastanza?