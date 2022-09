Chi è Roger Federer: moglie, figli, carriera da campione nel tennis

Roger Federer, considerato tra i tennisti numero uno al mondo, ha deciso di dire addio al tennis. Lo ha annunciato dalle sue pagine social, annunciando che la Laver Cup − che si terrà dal 23 al 25 settembre − sarà il suo ultimo evento ATP da giocatore professionista.

Per i suoi numerosi successi, è stato soprannominato King Roger o The Swiss Maestro. Vediamo chi è il campione Roger Federer e chi sono moglie e figli.

Chi è Roger Federer: moglie e figli

L’ex numero uno del mondo Roger Federer, oltre che essere un grandissimo campione di tennis, si è dedicato in questi anni anche alla sua famiglia. Nel l’11 aprile del 2009, infatti, è convolato a nozze con sua moglie Miroslava ‘Mirka’ Vavrinec, in Svizzera, e la coppia assieme ha avuto ben quattro figli. A pochi mesi dal matrimonio, infatti, i due hanno avuto due figlie gemelle, Myla Rose e Charlene Riva.

Cinque anni dopo, poi, hanno fatto il bis con un’altra coppia di gemelli (stavolta due maschi): Leo e Lennart.

La carriera di Federer nel tennis

Roger Federer, nato l’8 agosto 1981, è considerato uno dei tennisti più forti di tutti i tempi, tra i più rappresentativi di questo sport nei tempi moderni. In carriera ha vinto 20 slam (tra le altre cose, ha conquistato sei volte il titolo di Melbourne, di cui l’ultima nel 2018).

Nella sua brillantissima carriera, ha vinto 103 titoli Atp ed e’ stato numero uno del mondo (classifica Atp) per 237 settimane consecutive, un record, per un totale di 310 settimane. A 41 anni, dopo 20 titoli di Slam conquistati di cui 8 a Wimbledon (anche questo è un record) ha deciso di ritirarsi.

L’addio al tennis dopo 1500 partite

“Ho giocato oltre 1.500 partite di tennis, uno sport che in 24 anni mi ha dato tutto – ha scritto in un lungo messaggio sui social – e adesso voglio condividere con voi una notizia: lascio il tennis, la Laver Cup sarà il mio ultimo torneo.

Ho 41 anni, in questi ultimi tre ho cercato di rientrare, ma il mio fisico non me la consente più. So che mi mancherà tutto degli ultimi 24 anni, ma negli ultimi 3 anni ho avuto tanti problemi, e infortuni. Il tennis mi ha trattato in modo più generoso di quanto avrei mai immaginato e ora devo riconoscere quando è il momento di terminare la mia carriera agonistica”.

