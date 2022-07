Fabrizio Corona attacca Ilary Blasi: “Le sue dichiarazioni fuori luogo”

Fabrizio Corona attacca Ilary Blasi. Dopo la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, e la richiesta di riservatezza chiesta a gran voce da Ilary Blasi, Fabrizio Corona si è esposto sulla vicenda. Ecco cosa ha detto.

Fabrizio Corona attacca Ilary Blasi

“Le dichiarazioni diIlary Blasi come al solito sono fuori luogo anche in momenti personali dolorosi – ha commentato sulla vicenda Fabrizio Corona – Egoriferite e accusatrici – scrive nelle storie del social – dopo essersi sposata in diretta tv e aver vissuto di copertine, interviste, servizi posati, scoop finti e veri, tradimenti, ritorni amorosi, foto con figli e ogni volta esclusive strapagate, dopo essere diventata qualcuno grazie al gossip e solo perché è stata la compagna di Totti, chiede di non speculare a giornali, tv e fotografi.

Quando lei lo ha fatto per 20 anni”. aggiungendo a tal proposito che “spiace veramente per i figli che non c’entrano niente ma la decisione di esporli sempre è stata la loro”.

Il precedente attacco di Selvaggia Lucarelli contro Ilary

A non essere tenera contro Ilary Blasi, prima di queste dichiarazioni di Corona, anche Selvaggia Lucarelli. “Ricordo Ilary Blasi furiosa a Verissimo per le “false” notizie sul suo matrimonio in crisi mentre faceva nomi di giornali e “hanno fatto una figura di m***a”.

O si è trattata di una profezia auto-avverante o i giornali erano bene informati, a quanto pare”.