Chi è l’ex fidanzato di Giselda Torresan: “Ho sofferto tanto per lui”

Chi è l’ex fidanzato di Giselda Torresan, cosa sappiamo della vita sentimentale dell’ex gieffina? Durante la sua esperienza nella casa del Grande Fratello 2023, l’ex operaia ha parlato di una storia d’amore molto dolorosa: “Ho sofferto tanto per lui”.

Chi è l’ex fidanzato di Giselda Torresan, la storia dell’ex gieffina

Nel corso della sua esperienza come concorrente del Grande Fratello 2023, l’ex operaia Giselda Torresan si è aperta con i suoi compagni di avventura, svelando qualche dettaglio in più sulla sua vita sentimentale. Prima della sua eliminazione lo scorso 6 novembre, Giselda ha appagato la curiosità del pubblico parlando della sua ultima storia d’amore durante una conversazione con Paolo Masella ed Angelica Baraldi. Giselda non ha rivelato informazioni sull’identità del suo ex fidanzato, ma ha ammesso che la relazione con lui è ancora oggi fonte di grande dolore per lei.

“Ho avuto una storia, ma meglio non parlarne.” -ha spiegato la gieffina- “È durata cinque o sei anni. Se le donne devono soffrire come ho sofferto io, meglio che stiano single. Lo pensavano tutti, anche mia mamma e sua mamma. Per me è stato subito un colpo di fulmine. Lui però ha cominciato a inventare scuse per non venire a vari eventi, finché non ho capito che c’era un’altra. La suocera mi comprava i vestiti perché diceva che mi vestivo male, si vergognava che facevo l’operaia”.

La fine della storia è stata un colpo durissimo per Giselda, che è riuscita a superare anche grazie alla passione per la montagna: “Sono stata malissimo dopo questa relazione, sono dimagrita tantissimo, ero arrivata a pesare 47 chili! Ero in depressione, ho pianto tanto, non avevo voglia di uscire e andare da nessuna parte. Poi mi sono iscritta ad un corso di arrampicata e sono rinata. Voglio rispetto adesso”.

Gli incitamenti di Paolo e Angelica: “Devi avere la forza di trovare una persona migliore”

La ferita aperta dal suo ex, a quanto pare, non si è ancora rimarginata. Dopo di lui, Giselda non ha trovato più nessuno: “Ho paura ora, sono stata male tantissimo. Dopo di lui non ho avuto più nessuno, zero”. Paolo ed Angelica han provato ad incitarla a non rinunciare all’amore: “Devi pensare che non sono tutti come lui, devi avere la forza e la speranza di trovare una persona migliore. La cosa più bella è trovare l’amore. Pure la montagna mette paura, ma cosa fai, non la scali? Non ti arrendere mai, se campi di paura non vivi”. Come cambieranno le cose per Giselda dopo l’esperienza al Grande Fratello?