Chi è Giulia Cavaglià: biografia, Federico Chimirri, ex fidanzati, Uomini e Donne

Giulia Cavaglià è un’ex tronista di Uomini e Donne, da poco venuta alla rottura con il fidanzato Federico Chimirri.

Chi è Giulia Cavaglià

Giulia Cavaglià, nata a Viterbo il 4 aprile 1995, è una ex tronista di Uomini e Donne venuta alla ribalta grazie al programma di Maria De Filippi su Canale 5. La sua famiglia è molto unita e ha una sorella più grande di lei, alla quale è molto legata. Diplomata al liceo scientifico, si trasferisce poi in provincia di Torino assieme alla famiglia, a Moncalieri. A Torino, negli anni successivi, si laurea in Design della Comunicazione allo IED e anche la sua attività di PR prende il volo. Successivamente alla laurea, Giulia farà alcune esperienze lavorative come responsabile marketing, modella e social manager.

Ha un profilo Instagram seguito da oltre 540 mila persone.

L’approdo in tv e il dilemma Galiano-Raselli

La svolta per Giulia Cavaglià arriva però nel 2018, quando decide di partecipare a Uomini e Donne. Il 2018 è l’anno in cui scende la scalinata per corteggiare il tronista Riccardi, dal quale però non viene scelta. L’anno successivo, però, è scelta come tronista del trono classico scegliendo prima Manuel Galiano e dopo pochi mesi dalla fine del programma Giulio Raselli. La loro storia d’amore, su con il primo che con il secondo, arriva in poco tempo al capolinea. Il motivo? Con Manuel diverse polemiche sono sorte dopo l’avvistamento di Manuel in discoteca a Ibiza con una misteriosa ragazza proprio nei giorni della rottura.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

L’amore (finito) con Federico Chimirri