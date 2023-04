Chi è Carolyn Smith, giudice di Ballando con le stelle: tumore, figli, marito

Chi è Carolyn Smith? La ballerina e coreografa britannica è un volto molto conosciuto nella televisione italiana. Oggi 61enne, ha raggiunto la notorietà soprattutto per la sua partecipazione a Ballando con le stelle nel ruolo di presidente della giuria. Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata e carriera: dal marito e i figli, alla lotta contro il tumore.

Chi è Carolyn Smith, vita privata e carriera

Carolyn Smith, nata a Glasgow il 16 Novembre 1960, è una ballerina e coreografa britannica che ha conquistato il pubblico italiano. L’artista è divenuta famosa grazie alla sua partecipazione a Ballando con le stelle, l’amato talent show Rai diretto da Milly Carlucci. Dal 2007, infatti, Carolyn Smith ricopre il ruolo di presidente della giuria del reality. Da ormai dodici edizioni, la ballerina mette a disposizione dei concorrenti VIP i suoi tanti anni d’esperienza nel mondo della danza. La giudice scozzese, infatti, vive per la pista da ballo da quando aveva solo cinque anni, e ha una carriera di tutto rispetto alle spalle. Specializzata nei balli sudamericani, è stata finalista ai Campionati europei a soli 15 anni, e ha preso parte in moltissime competizioni, tra cui il Campionato del mondo, il Blackpool Dance Festival e il Grand Slam. In Italia dal 1982, si è dedicata a condividere le sue conoscenze lavorando come insegnante di ballo, e fondando un’intera catena di scuole di danza, la Carolyn Smith Dance Academy. Si possono trovare sedi della sua accademia in tutta Europa, dalla Russia, all’Ucraina e alla Gran Bretagna.

Vita privata: marito e figli

Carolyn Smith si è trasferita in Italia l’11 Dicembre 1982. Uno dei motivi che l’ha portata nel Bel Paese fu un uomo, come racconta lei stessa in un’intervista a Italymagazine.com. La ballerina si era innamorata di un suo collega originario di Torino, con il quale si sposò nel 1983. La loro relazione non durò: si separarono nel 1989. Dal 1997, Carolyn Smith è sposata con il ballerino Ernestino Michielotto. La coppia non ha mai avuto figli: “Non ho avuto figli, che è la cosa, che ho sempre desiderato tantissimo. Non posso dire che tipo di amore mi sia persa, ma la danza è certamente un’amica, è nel mio dna”.

La lotta contro il tumore: “Ho dovuto sospendere la chemioterapia”

Nel 2015, Carolyn Smith ha scoperto di avere un tumore maligno al seno. Dopo un lungo periodo di cure, il cancro andò in remissione, per poi però ripresentarsi nel 2018. “Non mi fermo qui. Ieri ho ricominciato una seconda lotta ma sorrido e non mollo mai!” queste le parole determinate della ballerina al tempo del secondo annuncio. Da allora continua senza lasciarsi abbattere la sua battaglia contro il tumore. Dopo alcuni mesi di risultati positivi, l’artista ha raccontato di aver incontrato delle difficoltà impreviste. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Carolyn Smith ha spiegato di aver dovuto sospendere le terapie: “Non ho ancora finito il mio percorso. In questo momento ho sospeso la chemioterapia perché ho un’infezione al fegato che non mi permette di proseguire con le cure. I prossimi controlli che farò mi agitano: i medici mi hanno detto che senza la terapia c’è il 65% di probabilità che l’intruso torni. Anche se ho tanti dolori, mi sento bene. Voglio andare avanti e non perdere un minuto della mia vita“.