Chi è Dolcenera: compagno, canzoni famose, carriera, Sanremo

Dolcenera è una cantante che è sulla cresta dell’onda da diversi anni. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Chi è Dolcenera

Dolcenera è una cantante e polistrumentista pugliese. All’anagrafe Emanuela Trane, è nata a Galatina il 16 maggio 1977 e ha scelto il suo nome d’arte in onore del genovese Fabrizio De Andrè. Nel 1996 si è trasferita a Firenze per studiare ingegneria meccanica, virando poi sulla carriera musicale. Vincitrice delle Nuove Proposte a Sanremo 2003, nel 2005 ha vinto anche il reality Music Farm e il suo successo è legato a molti brani che hanno ottenuto molti ascolti.

Nel 2022 è stata scelta per il programma The Band di Carlo Conti, in qualità di coach.

Tra le sue canzoni più famose Com’é Straordinaria La Vita, Siamo Tutti La Fuori, Passo Dopo Passo, Mai Più Noi Due, Ci Vediamo A Casa, Il Luminal D’immenso.

Fidanzato

Dolcenera è legata da tantissimi anni al suo compagno Gigi Campanile, avvocato, che le fa anche da manager. I due si sono innamorati quando Dolcenera aveva 18 anni e il fidanzato 25 e il loro primo incontro è avvenuto in spiaggia. Da quel momento i due non si sono più lasciati. La coppia non ha figli, ma non esclude di poterne avere.

Dolcenera, in un’intervista a Vanity Fair, ha svelato il suo segreto per un’unione duratura con il compagno: “Il gioco è questo: io non mi contengo e lui cerca di contenermi.

Scherzando, lamenta che ormai facciamo poco sesso, che tra noi è come un incesto, siamo l’uno per l’altra fratello, madre, sorella, padre. E lavoriamo pure insieme: incide”.

Salute

Dolcenera ha dichiarato a Io e te che soffre d’ansia, ma non vuole andare in analisi. Preferisce smaltire l’energia scrivendo canzoni.