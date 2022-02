Il famoso astrologo Branko, sul suo libro Calendario Astrologo 2022, ha dato le sue previsioni di marzo 2022 segno per segno. Ecco l’oroscopo Branko marzo 2022.

Oroscopo Branko Marzo 2022: previsioni segno per segno

Di seguito alcuni accenni di ciò che Branko prevede per il mese di marzo segno per segno.

Ariete: Il 2 marzo 2022 ci sarà la prima Luna piena dell’anno e per il segno sono previsti molti movimenti nel campo delle passioni.

Marte vi protegge sino all’equinozio di primavera, supportato da un ottimo Giove. Mercurio invita a fare azioni importanti per risaltare e Saturno invece spinge verso il successo.

Toro: Nel mese di marzo 2022 coloro che sono nati sotto il segno del toro potranno avere “scosse positive”. Non sempre riuscirete a stare dietro a tutti i cambiamenti, ma dall’11 del mese Mercurio si ricongiunge a Saturno. Farvi nuovi nemici non serve, è bene tenere a freno le vostre vene polemiche.

Gemelli: Per alcuni affetti come la famiglia o amore marzo potrebbe essere un mese molto importante per voi. Siete energici e positivi e avete entusiasmo per superare ciò che troverete di fronte.

Cancro: Marte e Giove, uniti in Scorpione, favoriscono la nascita di passioni travolgenti. La vostra sfera sentimentale inizia a tornare per il verso giusto. Forse oserete troppo, ma la forza di Marte vi rigenera. Non trascurate la forma fisica e prendetevi cura di voi.

Leone: Marzo sarà completamente diverso per voi rispetto allo stesso mese dell’anno passato. Sole, Mercurio e Saturno in Capricorno influenzano quelli che sono i vostri affari e la vostra vita. Nelle discussioni, anche se non sempre è semplice, cercate la via del dialogo ed evitate le liti.

Vergine: Le stelle prevedono per voi in questo mese successo e fortuna. Segnate sul calendario i cambi di Luna che vi riguardano come il plenilunio del 2 e il novilunio del 17 oltre al primo quarto del 24, perchè potrebbero portarvi delle sorprese o novità.

Bilancia:Le tensioni in famiglia non mancano, quindi è meglio aspettare Marte e l’influsso positivo di fine mese per cercare di affrontarle al meglio. Idem per quanto riguarda questioni di positività legate all’amore.

Scorpione: La Luna piena vi invita ad amare. Tuttavia attenzione all’ondata di gelo che porteranno Sole e Venere nella seconda parte del mese, che potranno darvi possibili ostacoli ostici e difficili da superare.

Sagittario: Ogni tanto Saturno vi disturberà ma per il momento il mese di marzo per voi è ancora un mese positivo.

Tutti i single avranno occasioni conoscere qualcuno di importate: sarà forse l’anima gemella?

Capricorno: Il cielo di marzo è inedito ma Mercurio potrà portarvi delle novità dal punto di vista professionale e lavorativo che potrete cogliere.

Acquario: Se non siete stanchi di lavorare, il successo dato dal vostro impegno non mancherà di arrivare. Attenzione all’aggressività di Marte negli affetti, possibile una crisi matrimoniale. Venere, però, accorre in vostro aiuto dal 18 di marzo.

Pesci: Per voi sbocciano sentimenti delicati come fiori ed è un periodo che sarete rincambiati nei vostri affetti. Siete in un periodo dove vi sentite determinati e vincenti.